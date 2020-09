Con grande sorpresa i Brooklyn Nets hanno annunciato l'ingaggio di Steve Nash come loro nuovo capo allenatore! La franchigia del magnate Joe Tsai, una delle squadre più glamour della NBA, dopo aver corteggiato un "santone" come Gregg Popovich, ha deciso di scommettere su un esordiente assoluto come il leggendario canadese, uno che non ha mai allenato nella sua vita dopo la fine della carriera da giocatore, divisa tra Dallas Mavericks, Phonenix Suns e Los Angeles Lakers. Negli ultimi anni ha fatto da consulente per i Golden State Warriors e ha aiutato vari giocatori col lavoro individuale, ma di fatto sarà un "rookie" a livello di coaching.

Nash è inoltre un super appassionato di calcio, grande amico di Alex Del Piero, organizzatore per anni di una partita di beneficienza a New York, lo "Showdown in Chinatown", e dal 2016 tra i proprietari del Maiorca, club che milita nella Liga spagnola. Inevitabilmente non può che scattare un paragone: Nash come Andrea Pirlo!

STEVE NASH ANDREA PIRLO Nazionalità Canadese Italiana Anno di nascita 7 febbraio1974 19 maggio 1979 Ruolo Playmaker Centrocampista/regista Anni di carriera 19 (1996-2015): Dallas, Phoenix, LA Lakers 22 (1995-2017): Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus, New York City FC Palmarès 2 MVP, 8 volte All Star, 7 volte nei quintetti All NBA Mondiale 2006, Europeo Under 21 2000, 6 scudetti, 2 Coppa Italia, 6 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppa europea, 1 Mondiale per club

Entrambi sono stati grandi playmaker, uno nel basket e l'altro nel calcio, due registi, due "maestri", dei geni assoluti capaci di innescare i compagni e dettare i ritmi della propria squadra. Due normolinei, uomini assolutamente normali capaci di imporsi in un mondo di grandi atleti. Due che, nonostante non abbiano alcuna esperienza come allenatori e come gestori di un gruppo, hanno convinto i rispettivi club (o franchigia) a investire su di loro, sulle loro idee e sul loro carisma, forti di un passato da grandi campioni e di un presente da menti illuminate del proprio sport.

Questo non significa che siano la stessa cosa, perchè Nash ha sviluppato una maggior conoscenza come allenatore, perchè ha firmato un contratto di 4 anni contro i 2 di Pirlo, e perchè viceversa non conosce l'ambiente di Brooklyn come invece Andrea conosce quello della Juventus, dove ha giocato, ha vinto e ha contribuito in maniera importante a portare la cultura vincente avviando un ciclo che tutt'ora domina in Italia ed è tra i migliori in Europa.

Pirlo-Nash, Juventus-Nets: il legame è ancora più forte

Entrambe in bianconero, entrambe ambiziose e pronte a vincere: il blasone e la storia sono ovviamente differenti, ma Juventus e Brooklyn Nets si somigliano molto di più quanto dica la partnership commerciale stilata nel dicembre 2018 quando l'ambasciatore David Trezeguet sfilò al Barclays Center con la Coppa Italia e lo Scudetto 2018 nell'intervallo della partita coi Toronto Raptors. Dietro c'è una filosofia da grande azienda che guarda con lungimiranza e che mira al successo, sportivo e commerciale. E puntare, o meglio scommettere, su due volti come Andrea Pirlo e Steve Nash, non può che attirare ancora di più l'attenzione di appassionati e non.

Tutti col "7": Durant per Nash, Ronaldo per Pirlo

Tra le coincidenze dell'avventura di Pirlo alla Juve e di Nash ai Nets, c'è anche la questione del numero 7. Tutti e due infatti dovranno fare i conti con stelle vere e proprie, più due fenomeni assoluti che sono a detta di quasi tutti sul podio dei rispettivi sport ovvero Cristiano Ronaldo e Kevin Durant. Di CR7 si sa tutto, Durant ha preso il 7 dopo la firma coi Nets, abbandonando lo storico numero 35 che aveva ai Thunder e poi ai Warriors, dove ha sviluppato il rapporto con Nash versione allenatore. Durant è rimasto fermo tutta questa stagione per recuperare dall'operazione al tendine d'Achille ma per il 2020-21 sarà chiamato a condurre Brooklyn fino al titolo, con Kyrie Irving e il canadese a dirigerlo dalla panchina. Un po' quello che sperano i tifosi della Juventus, Pirlo nella nuova veste a trascinare i bianconeri al massimo risultato, la Champions League.

Pirlo, lo Steve Nash del calcio

Questo è il pensiero comune essendo stati due grandi playmaker sul prato e sul parquet, ma soprattutto è l'idea di Steve Nash che disse queste parole al Festival dello Sport di Trento nell'ottobre 2018: "Uno Steve Nash nel calcio? No, impossibile da dire. Direi qualcuno che sa creare angoli di passaggio, opportunità di passaggio, smistare la palla veloce, sorprendere la difesa. Dite Pirlo? Un grandissimo complimento, ma sarebbe arrogante paragonarmi a qualcuno".

Uno Steve Nash nel calcio? Dite Pirlo? Un grandissimo complimento

A sceglierlo per i Nets è stato Sean Marks, il general manager neozelandese che ha ricostruito Brooklyn dopo essere stato giocatore alla corte degli Spurs di Gregg Popovich: "In Steve vediamo un leader, un comunicatore, un mentore che si guadagnerà il rispetto dei nostri giocatori. Conosco Steve da molti anni (sono anche stati compagni di squadra a Phoenix, ndr), ho visto di persona la sua intelligenza cestistica, il suo approccio altruista che privilegia sempre i successi di squadra. Steve è stato uno dei più grandi leader in campo: i suoi istinti per il gioco, combinati alla sua capacità di comunicare coi giocatori e di unirli per uno scopo comune, ci preparerà per competere ai massimi livelli".

I Milwaukee Bucks uniti: "Giustizia per Jacob Blake"

