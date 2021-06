Non c'è tempo per guardarsi indietro e ripensare all'eliminazione al primo turno deicontro iè concentrato sui prossimi obiettivi. Il giovane fenomeno sloveno dei usciti per mano degli angeleni in gara 7 dopo essere stati avanti 2-0 e poi 3-2 nella serie, ha confermato che parteciperà alcon la sua nazionale per provare a portarla ai, e poi si siederà al tavolo cone la dirigenza texana per firmare l'estensione di contratto al massimo salariale da oltre