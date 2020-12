I Denver Nuggets hanno trovato il primo successo stagionale in regular season battendo gli Houston Rockets per 124-111. Nel successo della compagine di coach Michael Malone spicca, come spesso accade, la prestazione di Nikola Jokic. Il centro serbo ha messo a referto una tripla-doppia da 19 punti (8/11 dal campo), 12 rimbalzi e 18 assist (career-high) raggiungendo quota 43 triple-doppie in carriera con i Nuggets ed eguagliando così il record di franchigia fatto registrare da Fat Lever.