Nella notte di oggi si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. La sfida più attesa era quella tra le due leader di conference, Utah e Philadelphia,che è stata vinta nettamente dai Jazz. Dominio per Golden State, mentre arrivano anche i successi dei Wizards e dei Bulls. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Era il match tra la prima della classe a Ovest e la prima della classe a Est e il successo va all’Ovest. Gli Utah Jazz toccano quota otto successi consecutivi e battono Philadelphia, al terzo ko consecutivo, per 134-123. È un match tra titani, con Jordan Clarkson che fa il personale record di punti con 40, mentre per i 76ers arrivano 42 punti da Ben Simmons. Ed è un match dove Philadelphia parte meglio, allunga fino al +14 in un primo quarto praticamente dominato, ma poi esce Utah che prima dell’intervallo lungo ribalta la situazione e poi non permette più ai 76ers di rientrare.

NBA Michael Jordan dona 10 milioni per due strutture sanitarie 14 ORE FA

Scivolano sempre più lontano dalla zona playoff gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, al quarto ko consecutivo. Questa volta a vincere per 123-112 sono i lanciatissimi New York Knicks, che salgono in sesta posizione a Est. Match dai tre volti, con un primo tempo di marca newyorkese, con Julius Randle protagonista (alla fine segnerà 44 punti, con 9 rimbalzi e 5 assist), ma a inizio ripresa gli Hawks vanno addirittura in vantaggio. Match sul filo fino a un paio di minuti dal termine, quando i Knicks allungano e vincono. 26 minuti, 16 punti, 5 rimbalzi (ma anche un -14 di parziale) per Danilo Gallinari.

Restando a Est, importante vittoria per i Brooklyn Nets, che superano in trasferta Sacramento 136-125 e consolidano la loro terza posizione in classifica. Non pesa l’assenza per infortunio di Kevin Durant in un match sostanzialmente in perfetto equilibrio per due quarti e mezzo, quando i Nets mettono a segno un parziale di 20-0 che spezza la partita e piega la resistenza dei Kings. Uomo del match, senza dubbio, Kyrie Irving, autore di 40 punti con 9/11 da oltre l’arco.

Una netta vittoria 129-98 contro Cleveland per tornare al successo e confermare l’ottava posizione a Ovest, invece, per i Golden State Warriors. Match chiuso a cavallo dei due tempi, dopo i primi 12 minuti equilibrati, con i Cavaliers che nell’ultimo quarto mettono a referto solo 14 punti. Sono 36, invece, quelli messi a segno dal solito Steph Curry, ancora una volta miglior marcatore del match.

Quarta vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers, che nonostante le assenze di Kawhi Leonard e Paul George battono 125-118 i Miami Heat. Match in sostanziale equilibrio per trequarti della partita, con i Clippers che allungano con decisione nel finale, anche se fondamentalmente sono sempre loro a fare il match. Grande prova corale, con sei giocatori in doppia cifra, ma dove spiccano i 32 punti di Marcus Morris, ma anche i 18, con 10 assist, di Lou Williams.

Negli altri match della nottata successo per i Washington Wizards, che superano 131-118 gli Houston Rockets del grande ex John Wall. Sugli scudi, con 37 punti, Bradley Beal. Vittoria anche per Chicago, con i Bulls che superano 120-112 gli Indiana Pacers in trasferta dopo un supplementare, ma che rischio per Chicago che si fa rimontare un vantaggio di 11 punti, costringendola all’overtime, con Zach LaVine a fare la differenza.

I risultati

Washington Wizards – Houston Rockets 131-118

Indiana Pacers – Chicago Bulls 112-120 OT

New York Knicks – Atlanda Hawks 123-112

Utah Jazz – Philadelphia 76ers 134-123

Los Angeles Clippers – Miami Heat 125-118

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 125-136

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 129-98

E' il momento della festa per l'Olimpia Milano: Cinciarini alza il trofeo

NBA Facundo Campazzo assist no look contro i Lakers UN GIORNO FA