Simone Fontecchio è diventato, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore degli Utah Jazz. I termini dell'accordo non sono stati comunicati, ma secondo diverse fonti si tratta di un biennale da 6.25 milioni di dollari. Nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio, erano arrivati i saluti del Baskonia, lasciato dopo un solo anno consumato nel contratto triennale firmato la scorsa estate. Nella notte è seguita l'ufficialità:è diventato, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore degli. I termini dell'accordo non sono stati comunicati, ma secondo diverse fonti si tratta di

Fontecchio tenta il salto Oltreoceano a 26 anni di età, all'interno di un momento di enorme maturazione cestistica grazie all'esperienza accumulata negli ultimi due anni di Eurolega tra Alba Berlino e la squadra basca. Le qualità fisico-atletiche e le buone percentuali nel tiro dell'arco lo rendono uno specimen perfetto per affrontare la NBA moderna, una Lega ormai orientata verso sistemi offensivi centrati sulla small-ball e strutturazioni difensive di cambi continui sui blocchi.

Ad

NBA Simone Fontecchio vola agli Utah Jazz: contratto di due anni 17/07/2022 A 22:17

A Utah troverà una franchigia indirizzata verso un periodo di ricostruzione iniziato con la cessione di Rudy Gobert ai Minnesota Timberwolves e i tentativi di trade per Donovan Mitchell. I Jazz sembrano non avere ambizioni importanti nel prossimo futuro, e Fontecchio potrebbe avere le chance per ritagliarsi uno spazio da rookie ormai "veterano" per la grande esperienza accumulata tra Eurolega e Nazionale nell'ultimo biennio.

Una curiosità. Utah ha presentato il giocatore specificandone la pronuncia. Il nostro Simone Fontecchio diventa "sim-OWN-ay fawn-TEK-ee-oh".

Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

NBA Simone Fontecchio vola agli Utah Jazz: contratto di due anni 17/07/2022 A 22:17