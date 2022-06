Basket

NBA - Darvin Ham (nuovo allenatore Lakers): "Pressione? Una volta mi hanno sparato in faccia"

NBA - Le parole di Darvin Ham, nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers, che racconta un brutto episodio del passato per spiegare la sua personalità: "Mi hanno sparato in faccia per sbaglio nel 1988 e ne sono uscito più forte. Non sento le pressioni".

