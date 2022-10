Prosegue la preseason NBA e i giocatori italiani trovano il modo di mettersi in luce. Brilla la stella di Paolo Banchero, protagonista nel successo degli Orlando Magic 109-105 contro i Memphis Grizzlies: nella prima in casa alla Amway Arena, il talento di Seattle di origini italiane, prima scelta assoluta al Draft 2022, piazza una prestazione da 17 punti, 9 rimbalzi, 6/9 al tiro e 2 assist in 27', con l'ormai solito mix tra canestri in avvicinamento e conclusioni dalla media distanza.

Il bersaglio della vittoria, da tre, lo firma il tedesco Franz Wagner, 14 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre per i Grizzlies non basta la prova del duo Desmond Bane-Ja Morant, 33 e 23 punti rispettivamente.

Simone Fontecchio, Utah Jazz, NBA 2022-23 Credit Foto Getty Images

Prova interessante anche per Simone Fontecchio che sta in campo 12' nella sfida tra Utah Jazz e San Antonio Spurs, vinta 111-104 dai texani. L'azzurro, ex Alba Berlino e Baskonia, chiude con 8 punti con 3/7 al tiro, 2/5 dall'arco, un rimbalzo e +13 di plus/minus, il più alto della squadra allenata da Will Hardy.

Utah ha anche 18 punti e 10 rimbalzi dal finlandese Markkanen, 13 da Butler e 12 a testa da Clarkson e dal lungo rookie Kessler. Nelle file degli Spurs spiccano Keldoon Johnson, 22 punti, e Devin Vassell, 23.

