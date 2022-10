Paolo Banchero è un talento speciale e lo fa vedere nella sua prima partita NBA da stella degli Orlando Magic sul parquet dei Detroit Pistons. I suoi Magic perdono 113-109 ma il talento di chiare origini italiane lascia il segno con 27 punti, soprattutto con una giocata che rivedremo spesso nelle varie Top 10 stagionali, una schiacciate di quelle che lasciano a bocca aperta.

Nel quarto periodo, sul punteggio di 95-88 per Detroit, Paolo recupera palla a rimbalzo, parte in contropiede con tutta la sua potenza, ad attenderlo trova Cory Joseph sotto il canestro, ma lui se ne disinteressa, lo sorvola e gli schiaccia in testa, subendo anche fallo. Un gesto "barbaro" che poi si volta verso la propria panchina, sussurra un "c'mon" e si gode la reazione sorpresa, quasi impaurita, di tutti i compagni in panchina. Il biglietto da visita NBA di Paolo Banchero.

