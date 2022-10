Manca meno di una settimana alla opening night della nuova stagione NBA. Mentre si consumano gli ultimi giorni di pre-season, le superstar scaldano i motori per presentarsi ai blocchi di partenza con nuove, grandi ambizioni. Ma chi sono i giocatori che incassano di più nella lega più importante del mondo? Ecco la Top 10 secondo Forbes. Le cifre sono calcolate al lordo e comprendono sia gli stipendi ricevuti dalle franchigie di appartenenza che le sponsorizzazioni.

1. LeBron James (Los Angeles Lakers) - 124.5 milioni di dollari

LeBron James si conferma il giocatore NBA più ricco per il nono anno consecutivo. La stella dei Los Angeles Lakers incasserà uno stipendio da 44.5 milioni di dollari ed è coperto da sponsorizzazioni dal valore quasi doppio. L'analisi di Forbes non include i proventi delle tantissime attività imprenditoriali in cui si è lanciato negli ultimi anni. Anche una volta ritirato, LeBron continuerà a fatturare cifre a sei zeri.

LeBron James, Los Angeles Lakers Credit Foto Getty Images

2. Stephen Curry (Golden State Warriors) - 95.1 milioni di dollari

A 34 anni di età, Steph Curry entrerà nel primo anno di un maxi-contratto quadriennale firmato con i Golden State Warriors da 215 milioni di dollari complessivi, cifre che lo renderanno il giocatore più pagato dell'intera NBA (48.1 milioni di dollari quest'anno, 59.6 nel 2025-26). I 47 milioni derivanti dalle sponsorizzazioni lo collocano al secondo posto in questa speciale categoria statistica, alle spalle del solo James.

Stephen Curry dei Golden State Warriors posa col titolo di campione NBA 2022 Credit Foto Getty Images

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets) - 88.0 milioni di dollari

KD ha firmato un rinnovo quadriennale da 198 milioni con i Brooklyn Nets in estate. Quest'anno gli garantirà 43 milioni di dollari. Inoltre, vanta nuove partnership con FanDuel e Boardroom, unite a una lunga serie di interessi nel mondo dell'imprenditoria e dello sport.

Kevin Durant Credit Foto Eurosport

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 86.5 milioni di dollari

La star dei Milwaukee Bucks è, per il secondo anno consecutivo, l'unico giocatore under-30 nella Top 10 dei più pagati della NBA. Giannis è stato protagonista del film Disney "Rise", ha firmato nuovi accordi con Novibet e Breitling, e aperto un negozio nell'aeroporto di Atene con i suoi fratelli, chiamato AntetokounBros.

Giannis Antetokounmpo Credit Foto Getty Images

5. Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) - 82.1 milioni di dollari

Nonostante una stagione di basso profilo, Westbrook ha scelto di esercitare l'opzione contrattuale da 47.1 milioni di dollari per restare ai Los Angeles Lakers e, come tutti i colleghi presenti in questa lista, ha iniziato a diversificare i suoi interessi anche nell'ambiente extra-cestistico. La sua reggia di LA è in vendita, valutata ben 30 milioni di dollari. Chi offre?

Russell Westbrook Credit Foto Getty Images

Questi i giocatori che chiudono la Top 10:

6. Klay Thompson (Golden State Warriors) - 60.6 milioni di dollari

7. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 60.5 milioni di dollari

8. James Harden (Philadelphia 76ers) - 53.0 milioni di dollari

9. Paul George (Los Angeles Clippers) - 51.0 milioni di dollari

10. Jimmy Butler (Miami Heat) - 49.7 milioni di dollari

