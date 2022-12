Si va verso una nuova era nel nome di James e Anthony. Non LeBron e Carmelo, ma Bronny, Bryce e Kiyan, i figli dei due fuoriclasse arrivati in NBA nel Draft 2003, con la numero 1 e la numero 3 assoluta. La scorsa notte, in diretta TV su ESPN, le due famiglie si sono ritrovate sullo stesso campo per la partita di high school tra la quotata Sierra Canyon dei James e la Christ The King di Anthony: i ragazzi a sfidarsi sul parquet, i due famosi papà sugli spalti, compagni lo scorso anno ai Los Angeles Lakers (Melo attualmente è free agent).

Ad

La coincidenza è che la partita tra Sierra Canyon e Christ The King, vinta dai californiani per 62-51, è andata in scena a 20 anni di distanza dal primo scontro in assoluto tra LeBron e Carmelo alla high school, il 10 febbraio 2002: quel giorno una pletora di scout NBA e addetti ai lavori si riversarono a Trenton, nel New Jersey, per osservare da vicino la St.Vincent-St.Mary's di LeBron contro la Oak Hill Academy di Melo.

Eurolega Williams chiama Carmelo Anthony al Panathinaikos: "Qui può dominare se..." 07/12/2022 ALLE 13:30

Per la cronaca Bronny James, che è all'ultimo anno di liceo e non ha ancora deciso il college tra le 9 offerte di borsa di studio ricevute, ha chiuso con 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, mentre Kiyan Anthony, volto copertina del liceo newyorkese, ha risposto con 10 punti e un paio di triple, lui che è soltanto al secondo anno di high school ma ha già attirato l'attenzione dell'università di Memphis allenata da Penny Hardaway che gli ha già offerto una borsa di studio.

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Parte la caccia a Kareem: LeBron James a 1325 punti dal record 18/10/2022 ALLE 17:12