Boston Celtics, Ime Udoka, che potrebbe saltare addirittura tutta la stagione. Non si tratta di problemi di salute, perà: l'allenatore sarà sospeso dagli stessi Celtics per una relazione consensuale con un'impiegata, una violazione del regolamento interno della franchigia. Abbiamo ancora negli occhi la splendida cavalcata ai playoff 2022 dei fermata solo alle Finals dai Golden State Warriors . La stagione che comincia tra meno di un mese, invece, non sta partendo sotto i migliori auspici per la squadra biancoverde. Dopo gli infortuni di Robert Williams e soprattutto Danilo Gallinari , i vice-campioni faranno a meno anche del coach, che potrebbe saltare addirittura tutta la stagione. Non si tratta di problemi di salute, perà:, una violazione del regolamento interno della franchigia.

Ad

Udoka non rischierebbe il posto di lavoro e non sarà sanzionato dalla NBA, non avendo infranto una regola imposta dalla Lega. Si attende per giovedì la comunicazione di Boston sulla durata della sospensione, mentre la panchina dovrebbe essere affidata a Joe Mazzulla, 34enne assistente già alla guida della squadra nell'ultima Summer League. I Celtics debutteranno il 18 ottobre contro i Philadelphia 76ers e al di là di questi problemi restano ancora una delle squadre da battere per il titolo.

NBA Lo Showtime dei Lakers è tornato: da Magic a Kareem, stelle riunite a Maui 17/09/2022 ALLE 09:46

Nowitzki: "Fontecchio in NBA? Dovrà imparare come uno studente"

NBA Gallinari ko, Boston torna sul mercato con la disabled player exception 04/09/2022 ALLE 12:55