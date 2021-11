Dopo il grande inizio di stagione con Duke, la prima pagina del magazine Slam e una citazione social da LeBron James, arriva immediato un "piccolo" scivolone per Paolo Banchero. Infatti, il super talento di origini italiane in forza ai Blues Devils è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia del North Carolina con l'accusa di favoreggiamento, per cui dovrà comparire di fronte ad un giudice il prossimo 8 dicembre. Il motivo? Secondo il News & Observer il fenomeno nato a Seattle era in macchina la notte tra sabato e domenica col compagno Michael Savarino, nipote di coach Mike Krzyzewski, quest'ultimo non ha rispettato uno stop e, fermato dagli agenti, è risultato positivo all'alcol test, quindi arrestato e accusato di guida in stato di ebbrezza. L'aggravante è che Savarino ha 20 anni, quindi non avrebbe ancora i fatidici 21 consentiti dalla legge per poter bere.

"Ci stiamo occupando di una questione legale che coinvolge due componenti della nostra squadra di basket. Ogni altra azione conseguente da questo problema verrà decisa dalla dirigenza dell’università", ha detto coach K in un comunicato fatto pervenire al News & Observer. Il fatto è successo la sera stessa della gara vinta da Duke per 67-56 contro Campbell in cui Banchero ha chiuso con 18 punti e 7 rimbalzi in 33 minuti. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, Banchero potrebbe aver fatto guidare la propria auto al compagno, sapendo che era oltre il limite alcolico, o potrebbe essere salito in auto con lui sapendo che aveva bevuto.

Un "incidente di percorso" per il giovane fenomeno di origini italiane, serissimo candidato alle prime posizioni del prossimo Draft NBA 2022 e che è stato nominato Freshman (matricola) della settimana della Atlantic Coast Conference, il raggruppamento in cui è inserita Duke che tra l'altro questa sera sarà impegnata contro Gardner-Webb, quarta gara stagionale: sia Banchero, sia Savarino potrebbero essere sospesi e quindi indisponibili per il match.

