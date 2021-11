Non poteva esserci debutto migliore per Paolo Banchero! Il grande prospetto nato a Seattle ma di origini italiane incanta sul palcoscenico del Madison Square Garden mettendo un bel mattoncino nella vittoria di Duke per 79-71 contro Kentucky nella seconda partita del "Champions Classic", di fatto il biglietto da visita della NCAA per aprire la stagione 2021-22 del college basket. La matricola dei Blue Devils, un candidato alla numero 1 del prossimo Draft NBA, si fa notare con 22 punti e 7 rimbalzi, e con un dominio atletico e tecnico che impressiona scout e addetti ai lavori, oltre che i tanti tifosi accorsi a "The Most Famous Arena" per salutare Mike Krzyzewski, il leggendario "Coach K" che inizia la sua ultima stagione in 42 anni di carriera.

Davanti ai 18mila di New York, per una classica tra "blue bloods", due delle università di maggior blasone dell'NCAA, appunto dal "sangue blu" (aldilà dei colori sociali), Banchero firma una prova da 22 punti con 7/11 al tiro (0/3 con i piedi oltre l’arco), 8/9 ai liberi, sette rimbalzi e due recuperi in 31 minuti, tantini per il gioiello di passaporto italiano che ha dovuto anche fare i conti con i crampi. Alla fine però, lui e l'altro freshman di Duke, Trevor Keels, 25 punti, hanno firmato il successo dei Blue Devils contro i Wildcats di un altro "paisà" come John Calipari.

"Volevamo questa vittoria per Coach K nella sua prima partita. Avevamo l'occasione di mandare un messaggio a tutti giocando bene e vincendo, facendo un "statement game". Questo abbiamo pensato venendo qui", ha detto Banchero, già più volte convocato dalla Nazionale italiana ma finora sempre impossibilitato a raggiungere gli azzurri tra Covid e impegni con l'università. "È un talento speciale e puoi pensare di allenarlo e spremerlo fino in fondo, consapevole del fatto che con il passare dei giorni diventerà sempre meglio. È potenzialmente un campione, su questo non ci sono dubbi", l'elogio di Coach K a Banchero. E non solo l'allenatore: anche Miles Bridges, stella degli Charlotte Hornets in NBA, è gasato per Paolo.

Non solo Banchero: super esordio per Holmgren e Bates

I riflettori del college basket erano quasi tutti su New York, ma non proprio tutti. C'era attesa per vedere la prima del possibile grande rivale di Banchero per la 1 del Draft 2022, ovvero Chet Holmgren, e l'unicorno dei Bulldogs di Gonzaga piazza una prova da 14 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 7 stoppate contro Dixie State! Emoni Bates invece dovrà attendere il Draft 2023 ma il 17enne brilla nella prima coi Tigers di Memphis, che vincono 89-65 contro Tennessee Tech: 17 punti con 6 su 9 al tiro in 30', più 4 rimbalzi e 4 assist, per il teenager più chiacchierato d'America.

