Paolo Banchero che firma la sua miglior prestazione stagionale nella vittoria netta di Duke per 107-81 contro The Citadel. Sul parquet amico del Cameron Indoor Stadium, 28 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi, una stoppata e zero palle perse, con il solito dominio fisico sugli avversari: 10 su 19 al tiro complessivo per Paolo, con 2 su 5 da tre e 5 su 5 ai liberi, senza contare la capacità con cui è sempre sotto controllo e anche la bravura nel trovare i compagni, come dimostra anche il contropiede e l'alzata per l'alley-oop del compagno Mark Williams. Non certo scontato per un ragazzo con le dimensioni fisiche del nativo di Seattle. Non c'era modo migliore per iniziare questa settimana di College Basket perche firma la sua miglior prestazione stagionale nella vittoria netta dipercontro. Sul parquet amico del Cameron Indoor Stadium, davanti alle urla dei molesti "Cameron Crazies" , il fenomeno di origini italiane esplode con, con il solito dominio fisico sugli avversari: 10 su 19 al tiro complessivo per Paolo, con 2 su 5 da tre e 5 su 5 ai liberi, senza contare la capacità con cui è sempre sotto controllo e anche la bravura nel trovare i compagni, come dimostra anche il contropiede e l'alzata per l'alley-oop del compagno. Non certo scontato per un ragazzo con le dimensioni fisiche del nativo di Seattle.

Ad

Banchero riscatta la prova opaca offerta contro Lafayette (11 punti con 4 su 12 al tiro) e ricorda a tutti perchè è un serio candidato alla numero 1 del prossimo Draft NBA 2022, anche se The Citadel non è un avversario che possa impensierire Duke, ancora imbattuta e con un record di 6-0. Ben diversa la partita di venerdì prossimo alla T-Mobile Arena di Las Vegas dove i Blue Devils affronteranno la numero 1 del ranking Gonzaga, imbattuta con 5-0. Un match speciale per Banchero perchè si troverà di fronte il principale "avversario" per la vetta del Draft di giugno ovvero Chet Holmgren, l'unicorno dei Bulldogs che la scorsa notte ha firmato una prova da 19 punti, 5 rimbalzi e 4 stoppate in 20' nel 107-54 degli Zags contro Central Michigan.

NCAA Paolo Banchero nei guai: è accusato di favoreggiamento 16/11/2021 A 15:57

The Citadel, Banchero è tornato a parlare Non è stato troppo difficile, i miei compagni mi hanno sostenuto. Non posso nascondere che nelle scorse due partite la cosa non mi abbia condizionato, mentre oggi mi sentivo molto meglio. Non ho molto altro da dire, tutti sanno cosa è successo, io, il coach, i compagni, tutti abbiamo imparato da quello che è accaduto e passiamo oltre". Dopo la vittoria suè tornato a parlare dopo essere stato accusato di favoreggiamento nell'incidente con Michael Savarino , beccato ubriaco al volante: "".

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

NCAA Compleanno e vittoria per Banchero nella prima in casa 13/11/2021 A 08:55