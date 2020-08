Austin Daye è risultato positivo al tampone al suo arrivo a Venezia dagli Stati Uniti. È stato posto in regime di isolamento domiciliare: sta bene, è asintomatico.

Rientrato dagli States per riaggregarsi alla squadra, Austin Daye è risultato positivo al tampone di controllo per il coronavirus al suo arrivo a Venezia. La Reyer ha comunicato che il giocatore è stato posto in regime di isolamento domiciliare: sta bene, è asintomatico, ma continuerà a essere monitorato. Sarà pronto a tornare in campo quando sarà risultato negativo al doppio tampone, come previsto dalle linee-guida anti-Covid.

Il tampone è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per lo studio dell'RNA e la verifica di eventuali mutazioni del virus, essendo un ceppo proveniente dagli Stati Uniti. La situazione negli States resta ancora molto critica nonostante un miglioramento riscontrato negli ultimi giorni, quando i casi accertati sono diminuiti rispetto al picco di oltre 78.000 registrato il 24 luglio: il 2 e 3 agosto i casi complessivi sono tornati sotto la soglia dei 50.000.

