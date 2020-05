La FIP decide: scudetto non assegnato, niente promozioni e retrocessioni. Si riprende a ottobre?

Milos Teodosic during the Italy Lega Basket of Serie A match between Segafredo Virtus Bologna and A|X Armani Exchange Milano at Virtus Segafredo Arena on December 29, 2019 in Bologna, Italy.

Il Consiglio federale ha ufficializzato la chiusura del massimo campionato senza l'assegnazione dello scudetto 2019-2020. Annullate anche promozioni e retrocessioni per Serie A e Serie A2, ma resta l'obiettivo di riprendere con una Serie A composta da un numero pari di squadre (16 o 18) rispetto alle 17 della stagione sospesa per l'emergenza coronavirus.

Non ci sarà una squadra campione d'Italia 2019-20, e gli scacchieri di Serie A e Serie A2 resteranno tali. Il Consiglio Federale della FIP ha ufficializzato le soluzioni già annunciate nelle scorse settimane per la chiusura anticipata dei campionati per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Nonostante la richiesta di un riconoscimento da parte della Segafredo Virtus Bologna, capolista al termine del girone d'andata e al momento dell'interruzione del campionato, il torneo si concluderà senza l'assegnazione dello scudetto: si tratta del primo anno vacante dal 1945, quando il basket si fermò per il conflitto mondiale.

No promozioni e retrocessioni, possibilità di riposizionamento entro il 15 giugno

Congelate anche le attuali composizioni dei due massimi campionati: non ci saranno promozioni né retrocessioni, anche se l'idea di Lega e FIP è quella di arrivare a un campionato a squadre pari (16 o 18), così da evitare la formula con turno di riposo adottata quest'anno dopo il fallimento della Scandone Avellino che ha lasciato una Serie A "monca" a 17. In tal senso, il Consiglio darà la possibilità alle società di Serie A, Serie A2 e Serie B la possibilità di richiedere il riposizionamento in un campionato diverso rispetto a quello per cui vantano il diritto sportivo entro il 15 giugno 2020.

Ripresa dell'attività entro ottobre, allenamenti con mascherine speciali in estate

Saranno le Leghe a stilare poi il calendario per la prossima stagione e fissare le date di inizio dei vari campionati, con l'intenzione di una ripresa entro il mese di ottobre. Per permettere alle squadre di restare in attività durante il periodo estivo, la FIP ha allacciato una collaborazione con il Politecnico di Torino per la creazione di speciali mascherine che permettano ai giocatori di allenarsi, garantendo la prevenzione dal contagio ma anche una buona respirabilità.

