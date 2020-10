Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia 67-77

A cura di Marco Arcari. Era da quasi 5 anni che Reggio Emilia non espugnava il parquet della Virtus Bologna (ultimo successo reggiano il 3 gennaio 2016, peraltro con punteggio finale identico a quello di oggi). Ci riesce oggi, con una prova corale molto convincente e con tante individualità in evidenza, ma soprattutto confermandosi come squadra rivelazione di questo inizio di LBA 2020-21. Coach Antimo Martino stupisce fin dall’inizio, lanciando Federico Bonacini, guardia classe 1999, in quintetto titolare, così come sorprende Giampaolo Ricci, autore del 7-0 che apre il match. Reggio Emilia si sblocca solamente dopo oltre 3’, ma quasi contemporaneamente lo show di Ricci (12 punti con 5/5 al tiro) ha già lanciato la Virtus sul +14 (18-4) a metà 1° quarto. Gli ospiti, dopo 5 bombe sbagliate consecutivamente, si sbloccano con la coppia Taylor-Kyzlink e, beneficiando anche dell’ingresso di Filippo Baldi Rossi (ex di turno), riescono ad accorciare le distanze (18-12). I padroni di casa si affidano a Milos Teodosic e al gioco interno, con Vince Hunter capace di bruciare la sirena del quarto col canestro che vale il 24-18.

Baldi Rossi diventa il tuttofare biancorosso, lavorando bene a rimbalzo offensivo e risultando anche ottimo rifinitore, e trascina gli ospiti al -5 (29-24) al 14’ di gioco. È però la bomba di Brandon Taylor a impensierire ulteriormente coach Djordjevic, il quale ricorre prontamente al timeout per evitare danni ben peggiori del -2 avversario (31-29). La difesa a zona 2-3 di Reggio Emilia continua a mettere in crisi l’attacco bianconero, ma è ancora Taylor (8 nel 2° quarto) a lanciare la UNAHOTELS al primo vantaggio (38-39) quando mancano 120 secondi al termine del 1° tempo. Nei giri di lancette restanti, la formazione di coach Martino riesce a mantenere il vantaggio nonostante le giocate di Teodosic e così all’intervallo lungo è 42-44.

Ricci, letteralmente incontenibile nei primi 20’ di sfida, inaugura anche la ripresa, mentre Taylor continua a bombardare da oltre l’arco dei 6.75 (arrivando a un sontuoso 4/5). Col passare del tempo aumentano gli errori, sia in spot-up shooting sia nelle penetrazioni, da parte di entrambe le squadre, ma Reggio Emilia sembra averne di più, specie nell’intercettare palle vaganti. La Segafredo lascia sui ferri avversari qualche libero di troppo e fatica molto a trovare punti su azione, rimanendo a secco per oltre 3 minuti e mezzo. Proprio dalla lunetta, i padroni di casa riescono però a rimontare il provvisorio -4, fino al buzzer da 3 di Josh Adams che chiude il 3° quarto sul 57-56. Lo stesso Adams prova a non far rimpiangere i due play serbi della Virtus, entrambi sicuramente non alla miglior prova in carriera, ma sbaglia un po’ troppo dalla distanza. Non sbaglia invece Joshua Bostic, il quale piazza un gioco da 4 punti e poi altre 2 triple in successione, per un break personale di 0-10 che lancia Reggio sul +11 (59-70) a 4’ dalla fine dei tempi regolamentari. La sfida si chiude con l’espulsione, per veementi proteste, di Teodosic, e col 2 k.o. casalingo consecutivo delle V-Nere. MVP Bostic, per quel parziale tutto personale che sostanzialmente decide la sfida, ma ottimi anche Baldi Rossi (18 e 7 rimbalzi) e Taylor (19 con 5 assist). A Bologna non basta un Ricci in grande spolvero (18).

Virtus Bologna : Tessitori 4, Abass 4, Pajola, Alibegovic 7, Markovic 0, Ricci 18, Adams 6, Hunter 4, Weems 2, Nikolic n.e., Teodosic 9, Gamble 13. All. Djordjevic.

AX Armani Exchange Milano-Virtus Roma 93-71

Di Daniele Fantini. A meno di 48 ore dalla grande impresa contro il Real Madrid, l'Olimpia torna in campo per risolvere in maniera agevole la questione Virtus Roma e mantenersi, ancora imbattuta, in vetta alla classifica con un record di 4-0. La partita vera dura una manciata di minuti, il tempo necessario a Milano per scavare un break importante già nel primo periodo grazie a una difesa attenta, concentrata, fisica e a un attacco che scorre in maniera fluida con grande alternanza di protagonisti (53% da due, 50% da tre con 11/22): coach Ettore Messina utilizza rotazioni molto ampie per risparmiare i veterani Rodriguez, Datome e Hines, ma ottiene risposte molto positive dal resto del gruppo, capace di mantenere il piede sull'acceleratore per tre quarti abbondanti e toccare anche il +34 (81-47) prima di accusare un calo fisiologico nel finale.

Shavon Shields si conferma sui livelli di eccellenza delle scorse uscite disputando una partita senza sbavature e con grande padronanza di gioco: chiuderà con 12 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, con letture sempre perfette. Interessante il pomeriggio di Davide Moretti, il più utilizzato in casa biancorossa (29'): il prodotto di Texas Tech approccia la gara con enorme spirito competitivo e segna canestri importanti per spezzare definitivamente la resistenza avversaria prim'ancora dell'intervallo lungo. Sarà top-scorer con 15 punti, 4 triple a bersaglio e la conferma di poter evolvere in un tiratore mortifero di alto livello. Da premiare anche il lavoro dei big-men: Kaleb Tarczewski domina fisicamente il verniciato in un primo tempo di grande sostanza (11 punti, 5 rimbalzi), mentre Zach LeDay macina lentamente fino ad arrivare a quota 14 per mantenersi sugli stessi livelli delle prime, ottime, gare di campionato.

La Virtus incappa invece nella terza sconfitta consecutiva ma, nonostante il rientro di Anthony Beane (9 punti dalla panchina), la distanza da Milano in termini di organico, organizzazione, fisicità e intensità, è stellare anche in una partita in cui l'Olimpia è costretta a rinunciare per infortunio a 3/5 del quintetto base (out Delaney, Punter e Micov). A livello di energia, si salva il solo Dario Hunt (14 punti, 4 rimbalzi, 6/8 al tiro), risvegliatosi nella ripresa dopo un primo tempo complicatissimo nel reggere il peso della front-line avversaria. Jamil Wilson (11, 4/12) è ancora evanescente, Gerald Robinson (13) poco incisivo, e anche Tommaso Baldasso, reduce dai suoi career-high in punti e assist nella sconfitta contro Brindisi, viene ben contenuto dalla difesa biancorossa. La Virtus viene schiacciata a rimbalzo 39-27, ammassa 13 palle perse, tira con scarse percentuali dall'arco (5/19, 26%) e, prima del lungo garbage-time del quarto periodo, fatica in maniera quasi esasperante nel creare vantaggio contro la prima linea dell'Olimpia. Archiviato il ko del Forum, la testa dovrà andare rapidamente al prossimo match contro Pesaro, avversaria più abbordabile per interrompere la striscia negativa.

Milano : Moraschini 5, Roll 3, Shields 12, Brooks 2, Tarczewski 11; LeDay 14, Moretti 15, Rodriguez 8, Biligha 7, Cinciarini 10, Hines 2, Datome 4. All.: Messina.

: Moraschini 5, Roll 3, Shields 12, Brooks 2, Tarczewski 11; LeDay 14, Moretti 15, Rodriguez 8, Biligha 7, Cinciarini 10, Hines 2, Datome 4. All.: Messina. Roma: Baldasso 9, Robinson 13, Campogrande 1, Wilson 11, Hunt 14; Hadzic 4, Biordi 2, Beane 9, Cervi 8. N.e.: Telesca, Farley. All.: Bucchi.

Acqua S.Bernardo Cantù - Umana Reyer Venezia

Palla a due ore 18:00

Happy Casa Brindisi - De' Longhi Treviso

Palla a due ore 19:00

Germani Brescia - Allianz Pallacanestro Trieste

Palla a due ore 20:45

