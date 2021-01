Undicesimo successo in campionato, nono in altrettante gare in trasferta per la Segafredo Virtus Bologna che sbanca il PalaRadi battendo 88-75 a Vanoli Cremona nell'anticipo del sabato della 17esima giornata di Serie A. La formazione di Sasha Djordjevic tiene sempre in mano il match, poi nella seconda metà del terzo quarto costruisce l'allungo decisivo, anche per il deciso cambio di marcia di Milos Teodosic, protagonista di una prova da 2 punti ma 9 assist sui 24 complessivi di Bologna: buona anche la prova di Marco Belinelli, 17 punti, 14 nel primo tempo, e di Weems, 12, ma a spiccare è Vince Hunter, devastante con 28 punti, un solo errore al tiro da due (12 su 13), 9 rimbalzi, 4 rubate, 6 falli subiti e 39 di valutazione! Per Cremona, senza TJ Williams e al terzo stop nelle ultime quattro partite, una gara segnata dalle 18 palle perse e da un pessimo 41% da due: i migliori sono Poeta, 13 punti con 10 assist, e Jarvis Williams, 17 con 13 rimbalzi.