In una Serie A falcidiata dal Covid-19, ma impreziosita, e non poco, dall'arrivo di Marco Belinelli alla Virtus Segafredo Bologna, i recuperi diventano sempre più frequenti, specie in questo mese di dicembre. Il primo di essi lo stravince Reggio Emilia che, nel 2° tempo di una partita a tratti anche molto spettacolare, domina Treviso e centra il 4° successo stagionale in LBA. Prima sfida da avversario per coach Max Menetti, omaggiato con una maglia celebrativa (numero 369, come le sue presenze sulla panchina biancorossa) a pochi istanti dalla palla a due. La sua Treviso conferma la tendenza a concedere tanti liberi agli avversari e a trovare troppi falli di squadra in pochissimi possessi difensivi, ma dopo neanche 3’ è comunque capace di doppiare Reggio Emilia (4-8) con un David Logan particolarmente ispirato nel ruolo di rifinitore. Nicola Akele si accende in un lampo e diventa go-to-guy dell’attacco ospite (riuscendo a realizzare ben 12 punti nel solo 1° quarto), ma la squadra di coach Menetti continua a concedere davvero troppi viaggi in lunetta (16) agli ospiti. Al 10’ la De’Longhi è così sotto di 4 lunghezze (27-23) e deve anche fare i conti coi problemi di falli personali di 2 elementi chiave (Carroll e Mekowulu).

Gli ospiti aprono la frazione successiva con uno 0-5, figlio anche e soprattutto delle palle perse della Unahotels in fase di costruzione. Turnovers e mancanza di comunicazione difensiva continuano a caratterizzare il gioco di Reggio Emilia, tanto che al 12’ (30-30), coach Antimo Martino è costretto a ricorrere al timeout per cercare di riportare ordine e rinfrescare le idee. I ritmi sono decisamente inferiori rispetto a quanto visto nel forsennato 1° quarto, così come diversi sono i protagonisti. Tomas Kyzlink è praticamente l’unica bocca da fuoco biancorossa, mentre per Treviso è la coppia Imbrò-Chillo a fare la differenza nella metà campo avversaria (34-35 a metà 2° quarto). Una lunga pausa – problemi alla sirena dei 24 secondi, con necessità di riavviare tutto il sistema – frammenta ulteriormente i ritmi di gioco, soprattutto per un Logan incredibilmente sottotono (2/9 al tiro). Leonardo Candi prova a lanciare la fuga biancorossa, realizzando 5 punti consecutivi in meno di 20’’, ma Treviso risponde con un gran finale di 1° tempo e centra la nuova parità (44-44).

A inizio ripresa la Unahotels beneficia delle triple degli esterni e dei soliti viaggi in lunetta dei lunghi, elementi capaci prima di generare un break di 7-0 e successivamente di lanciare la squadra di coach Martino sul primo vantaggio in doppia cifra di serata (58-48 a metà 3° quarto). Treviso fatica molto a trovare punti e soluzioni offensive costruite, così il parziale complessivo da inizio 2° tempo si allunga fino al 21-4 in favore dei biancorossi (65-48). DeWayne Russell tenta quantomeno di evitare che gli ultimi 10’ diventino puro garbage-time, salendo in cattedra con punti e assist, ma Brandon Taylor (11 nel quarto) segna il buzzer che vale il 74-58 e suggella una frazione da 30 punti per Reggio Emilia. I biancorossi trovano anche il +20 (78-58) grazie ai voli sopra al ferro di Justin Johnson che chiudono sostanzialmente l’incontro. I minuti restanti servono infatti solamente a certificare la letalità di Taylor da oltre l’arco dei 6.75 (5/7 per lo statunitense), a Bostic per imitare il compagno (4/5 da 3) e a Elegar per centrare una grande doppia-doppia (12 punti e 11 rimbalzi). Nell’ultimo giro di lancette, esordi stagionali per i giovani Carlo Porfilio (classe 2001 di Reggio) e Lorenzo Piccin (classe 2002 di Treviso). Per Treviso 4° k.o. in LBA e primo passaggio a vuoto stagionale per Logan: 4 punti e 5 assist, con 2/11 al tiro. Ottimo invece Akele, autore di 22 punti (8/12 al tiro) e capace di riscrivere il proprio career-high in Serie A.

: Bostic 16, Candi 14, Baldi Rossi 9, Porfilio, Taylor 19, Giannini, Elegar 12, Johnson 14, Bonacini, Diouf 3, Kyzlink 11. All. Martino. Treviso: Russell 19, Logan 4, Vildera, Bartoli, Imbrò 6, Piccin, Chillo 5, Mekowulu 7, Sokolowski 6, Carroll 5, Akele 22. All. Menetti.

