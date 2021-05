Secondo ko in tre giorni, terzo di fila per lache perdecontro lail recupero della 29esima giornata di Serie A dopo la sconfitta di 48 ore prima sul campo della Dinamo Sassari . La squadra di, ovviamente con poca benzina dopo il lungo stop per il, si arrende nel finale e deve anche dire addio ai sogni di, consegnato matematicamente all'che avrà dunque il fattore campo per tutti i playoff:dovrà ora mantenere il secondo posto, per il quale basterà batterelunedì sera o sperare in un ko dellain casa con. Viceversa l'di, tornata in campo dopo 16 giorni senza partite, sale a 24 punti, momentaneamente all'ottavo posto che varrebbe la sesta qualificazione di fila ai: il successo contro la Happy Casa taglia fuori da questa corsa le varie Fortitudo Bologna, Varese, Brescia, Pesaro e Reggio Emilia, mentre resistea quota 22, che per conquistare quel benedetto ottavo posto dovrà chiudere appaiata all'avendo a favore lo scontro diretto.