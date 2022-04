É una Virtus Bologna da 10 e lode! La squadra allenata da Sergio Scariolo regala al proprio allenatore un bel regalo di compleanno e centra il 10° successo consecutivo in Serie A, superando 92-81 l'Allianz Pallacanestro Trieste ma non senza difficoltà. Nonostante un 1° quarto sublime (34-16) e un massimo vantaggio di 21 punti nel corso della partita, le Vu-Nere incassano infatti la veemente rimonta del club alabardato, trascinato soprattutto da Adrian Banks, il quale sente evidentemente profumo di derby (la guardia statunitense è infatti un'ex Fortitudo) e trascina i compagni con ben 27 punti (8/9 da due), assieme al gran lavoro di Marcos Delia e all'orgoglio mai domo di Andrejs Grazulis (18 punti e 7 rimbalzi). Il roster della Segafredo è però infarcito di talento e così, negli ultimi 3' della sfida, diventano fondamentali Isaia Cordinier e Toko Shengelia, oltre a un Mouhammadou Jaiteh capace di chiudere in doppia-doppia con 18 punti (8/11 da due) e 10 rimbalzi.

Al rientro dopo qualche gara saltata per un problema alla coscia, non brilla invece del tutto Milos Teodosic. Il "mago" serbo dà spettacolo coi soliti assist incredibili ma, nel momento della rimonta dei padroni di casa, forza qualche tripla di troppo e incappa in una serie di palle perse che rischia di costare molto cara alla Virtus. Bene invece - e come sempre - Kyle Weems: uno dei principali candidati al riconoscimento di MVP della stagione, chiude infatti con 16 punti in soli 21' sul parquet, nonostante venga frenato dai problemi di falli nella prima metà di gara.

La partita

Coach Scariolo ritrova Teodosic, dopo qualche gara saltata dal playmaker serbo per un problema alla coscia, ma decide di schierare Daniel Hackett quale regista nello starting five che comincia questo anticipo. La Virtus parte col piede premuto sull’acceleratore, trovando perfette spaziature in attacco e ribaltando perfettamente il lato per triple aperte degli esterni che fruttano uno 0-15 di break impressionante, oltre che il +16 (4-20) a metà 1° quarto. L’Allianz non mette punti a tabellone per oltre 4’ e l’ingresso di Teodosic (che rileva un Kyle Weems formato MVP ma già gravato di 2 falli) aumenta ancor più i giri del motore bianconero. Il play serbo smazza assist impressionanti per qualsiasi compagno ed è chiave importante nel 16-34 con cui si chiude il periodo iniziale di questa sfida.

Nel 2° quarto la musica non cambia, almeno non fino al 17’. Delia è infatti l’unico giocatore alabardato in grado di segnare punti su azione, mentre Bologna prosegue nel suo show a 360°, mostrando anche transizioni difensive di assoluto valore. La squadra di coach Ciani si trasforma però letteralmente da un momento all’altro, con Banks che comincia a realizzare triple e lo short-roll di Delia a mandare in tilt la comunicazione difensiva delle Vu-Nere. I tiri liberi diventano allora fondamentali affinché la Segafredo riesca a impedire la rimonta triestina, per chiudere la metà di gara sul 40-54. Banks resta go-to-guy dell’Allianz anche nel 3° quarto, sfruttando al meglio le poche disattenzioni difensive degli ospiti e realizzando ben 11 punti nella frazione. Il problema, per i padroni di casa, è che la Virtus ritrova Weems, frenato nel 1° tempo dai già citati problemi di falli, e col candidato MVP anche una mano chirurgica, abile a realizzare i punti che tengono comunque a distanza gli alabardati. La rimonta di Trieste matura comunque, peraltro con Banks in panchina: break di 11-0 suggellato dalle giocate di Sagaba Konate e Grazulis che vale infatti il -7 (64-71), prima del buzzer con cui il contropiede di Cordinier chiude la frazione.

La sfida non sembra poter essere riaperta del tutto, per quanto la qualità offensiva della Virtus sia ulteriormente calata rispetto al 1° quarto. Una serie di forzature da tre punti di Teodosic, unite a palle perse banali, rivitalizzano però ancor più Trieste; l'Allianz rimette tutto in gioco con la tripla di Corey Davis, peraltro l'unico canestro di serata e dopo 6 errori consecutivi per il play, che vale il 79-83 a meno di 4' dalla sirena finale. A questo punto, ai padroni di casa mancano le energie necessarie per portare a compimento l'opera. Le Vu-Nere fiutano il momento propizio e non fanno sconti, trascinate dalla versatilità offensiva di Cordinier, dalle ottime letture di Weems e dal gran lavoro nel pitturato avversario di Jaiteh. Il centro francese mette in cassaforte la vittoria con canestri importanti, che ne confermano ancor più l'imprescindibilità anche in un roster come quello a disposizione di coach Scariolo.

Il tabellino

Allianz Pallacanestro Trieste - Virtus Segafredo Bologna 81-92

Trieste : Banks 27, Davis 3, Konate 8, DeAngeli 2, Mian 2, Delia 13, Fantoma n.e., Cavaliero, Campogrande 6, Grazulis 18, Lever 2. All. Ciani.

: Banks 27, Davis 3, Konate 8, DeAngeli 2, Mian 2, Delia 13, Fantoma n.e., Cavaliero, Campogrande 6, Grazulis 18, Lever 2. All. Ciani. Bologna: Tessitori 4, Cordinier 12, Mannion 6, Pajola, Alibegovic 10, Ruzzier, Jaiteh 18, Shengelia 9, Hackett 9, Sampson, Weems 16, Teodosic 8 . All. Scariolo.

