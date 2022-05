Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona 20:34-22:44 Live

32-30 al 18' - 6-0 di break per i padroni di casa, anche perché Tortona è tornata a perdere davvero troppi palloni (già 9 turnover e l'ingresso di Shengelia ha "rimescolato" le carte sul parquet. Il 3/14 da tre punti non frena la squadra di coach Scariolo, che è tornata a stringere debitamente le maglie difensive.

26-28 al 16' - Dopo l'1/6 dal campo, Belinelli si risblocca con un bel taglio flash verso canestro per l'appoggio del -2 provvisorio. Coach Scariolo capisce il momento di difficoltà del suo 2° quintetto e rimette la coppia Teodosic-Shengelia sul parquet. 0/6 consecutivo da tre punti per Bologna; 2/3 nel quarto invece per Tortona.

24-25 al 14' - Daum firma il 2/2 in lunetta che dà il primo vantaggio di serata alla squadra di coach Ramondino, ma è sempre Filloy il go-to-guy della Bertram. L'intensità del Derthona è aumentata sensibilmente e la Virtus non riesce quasi più a creare vantaggio dal palleggio. Bologna sta peraltro tirando 1/9 dal campo in questo 2° quarto.

24-23 al 12' - Dopo 4 errori al tiro, si sblocca finalmente Daum con la schiacciatona in transizione. La Segafredo comincia il 2° periodo con 0/3 dal campo, focalizzandosi un po' troppo sul tiro pesante, ma Pajola si mette in proprio e sblocca i padroni di casa. Filloy devastante con 5 punti in fila per il -1 provvisorio.

21-16 a fine 1° quarto - 0-5 di break per la Bertram, che finalmente si sblocca anche da oltre l'arco dei 6.75. Nonostante il 9/16 complessivo dal campo e la grande fase difensiva, la Virtus Bologna vede rientrare gli ospiti proprio in chiusura di frazione, con un Cannon fattore negli ultimi 2' di gara.

19-10 all'8' - Arriva anche Belinelli! Tripla frontale direttamente da rimessa di Pajola, facendo saltare con sagacia il closeout di Severini. Tortona si sta invece infrangendo contro la super-difesa, a gioco schierato, delle Vu-Nere.

14-8 al 6' - Un fallo antisportivo di Hackett spezza un po' il ritmo della squadra allenata da Sergio Scariolo, ma Tortona non riesce a contenere difensivamente Jaiteh nei pick&roll e resta comunque a distanza. La soluzione della Segafredo col doppio play funziona per ora benissimo; già 3 invece le palle perse per gli ospiti.

10-2 al 3' - Subito break (7-0) per i padroni di casa, con Shengelia fattore in entrambe le metà campo. Daum comincia invece la sua serata con 0/3 dal campo e tocca allora a Wright sbloccare il Derthona in questa gara-1 di semifinale Playoff.

2-0 al 1' - Si parte alla Segafredo Arena, con Teodosic che ricama subito l'assist immaginifico per il rimorchio di Shengelia: schiacciatona del georgiano e primo vantaggio delle Vu-Nere.

A dirigere l'incontro la terna arbitrale formata da Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Valerio Grigioni. Virtus Bologna imbattuta in casa in stagione: 17 vittorie su altrettante sfide casalinghe, tra regular season e Playoff.

Ecco i quintetti scelti dai due allenatori, rispettivamente Sergio Scariolo e Marco Ramondino. La Virtus Bologna comincia questa gara-1 schierando Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia e Jaiteh in divisa nera. Risponde invece così Tortona, ovviamente in completo bianco: Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Semifinale numero 23 per la Virtus Bologna che, nelle precedenti 22, ha centrato poi l'atto conclusivo dei Playoff in ben 13 diverse occasioni. Il Derthona Tortona è invece alla prima apparizione ai Playoff e, da neopromossa, nessuna squadra è mai riuscita ad andare oltre le semifinali Scudetto.

Una serie che comincia nel giorno di un anniversario storico per le Vu-Nere. Esattamente 38 anni fa, era il 27 maggio 1984, l'allora Granarolo dell'indimenticato Alberto Bucci conquistava lo Scudetto della stella (il 10°) grazie al successo (77-74) contro la Simac Milano del duo D'Antoni-Meneghin nella cornice del "Palazzone" di San Siro.

Amiche e amici di Eurosport.it, un saluto da Marco Arcari e bentrovati all'appuntamento col LIVE-Blogging di Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Basket Tortona, gara-1 di semifinale Playoff Scudetto della LBA Serie A 2021-22.

