Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia 98-95

Nonostante le premesse, con gli infortuni di Della Valle e Gabriel per Brescia e il vantaggio per 2-1 di Sassari nella serie, gara 4 non è una partita, è un partitone, vinta 98-95 dal Banco di Sardegna di Piero Bucchi sulla Germani di Alessandro Magro, che chiude 3-1 e vola in semifinale dove sabato prossimo giocherà gara 1 di semifinale al Forum contro Milano. Un match ricco di emozioni, vibrante, che ad un certo punto sembrava stregato per Sassari dopo il 60-53 dell'intervallo e praticamente sempre avanti: decisivi Bendzius col rimbalzo offensivo sul +1 e Logan coi liberi del definitivo +3. I migliori sono Burnell, 21 punti quasi tutti nella prima parte di gara, Bilan con 18, poi a 11 ci sono Logan, Bendzius e Kruslin, in una serata chiusa col 65% da due e 11 su 30 da tre (9 su 13 per iniziare).

Ad

In casa Germani resta il rammarico per non aver giocato al completo e per non aver sfruttato a pieno la prova monstre di Naz Mitrou-Long, 38 punti in 38' con 7 assist e 7 su 14 da tre, con l'ultimo errore a fil di sirena per forzare il match all'overtime. Il canadese di passaporto greco colma l'assenza del gemello ADV, è imprendibile nonostante fosse febbricitante, ma non è bastato, pur avendo sfiorato il quarantello (ultima volta ai playoff nel 2003 di Carlton Myers, 40 per la Virtus Roma contro Napoli). Per Brescia anche 17 punti con 11 rimbalzi di Cobbins, e 14 di Petrucelli.

Serie A Della Valle ko, Sassari batte Brescia 98-68 e allunga sul 2-1 20/05/2022 A 20:55

A breve il report completo...

Sassari : Robinson 9, Kruslin 11, Devecchi 1, Bendzius 11, Diop 4, Pitirra ne, Bilan 18, Logan 11, Gandini ne, Treier 6, Burnell 21, S. Gentile 6. All. Bucchi.

: Robinson 9, Kruslin 11, Devecchi 1, Bendzius 11, Diop 4, Pitirra ne, Bilan 18, Logan 11, Gandini ne, Treier 6, Burnell 21, S. Gentile 6. All. Bucchi. Brescia: Moore 6, Mitrou-Long 38, Parrillo, Burns 5, Moss 6, Mobio ne, Petrucelli 14, Della Valle ne, Eboua, Cobbins 17, Laquintana 17, Brown 6. All. Magro.

Bilan e la guerra in Ucraina: “Devastante non sapere come aiutare un compagno”

* * *

RIVIVI SASSARI-BRESCIA, GARA 4, IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia 02:30:57 Replica

Serie A Sassari batte Brescia con un gran secondo tempo e fa 1-1 18/05/2022 A 20:35