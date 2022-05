Pallacanestro Reggiana e di Andrea Cinciarini. Ritorno ai playoff dopo 5 anni e La 2021-22 è stata la stagione della rinascita, dellae di. Ritorno ai playoff dopo 5 anni e la finale di FIBA Europe Cup, pur persa col Bahcesehir , per il club, l'inserimento nel miglior quintetto di LBA e la doppia doppia di media per punti e assist, storica, per il "Cincia". Chiusa l'annata con l'eliminazione per 3-0 al primo turno per mano dell'Olimpia Milano , è proprio il regista di Cattolica a parlare alla Gazzetta di Reggio: "Questa è stata una grande stagione per tutti noi, per il gruppo, per la società che viene da due anni in cui economicamente ci ha perso, perché così è giocando sempre a Bologna, e voglio ringraziare il pubblico perché ha cercato di starci vicino nonostante le distanze. Tutti abbiamo fatto del nostro meglio, siamo cresciuti rispetto alle aspettative, sotto la guida di un coach molto tosto, certo, prezioso per darci identità e farci crescere tutti".

Come detto la stagione del "Cincia" è stata unica, a maggior ragione dopo un'annata con pochissimo spazio a Milano: ha viaggiato a 11.3 punti e 10.3 assist di media, nessun giocatore nel campionato italiano aveva chiuso la stagione in “doppia-doppia” di media per punti e assist. Il giocatore che si è avvicinato di più a questo traguardo è stato Gianmarco Pozzecco, che nella stagione 2007/08 con la maglia di Capo d'Orlando ha finito la regular season con una media di 17.6 punti e di 7.7 assist. "Non posso che essere contento della mia annata, è normale, a un certo punto ho accelerato e poi sono rimasto costante, la doppia-doppia di media è l'aspetto che mi fa più piacere, vuol dire che non ho avuto molti alti e bassi ma che sono sempre riuscito a dare una mano ai compagni. Sono cotto, davvero cotto, ma contentissimo".

Il decimo assist di Andrea Cinciarini per una storica tripla doppia

In stagione Cinciarini ha fatto il career high di punti – 27 contro Varese -, il career high di assist – 18 a Cremona, eguagliato massimo in A di Luca Vitali -, il career high di valutazione – 48, sempre contro Varese -, e registrato due triple doppie con rimbalzi e assist – primo italiano di sempre. E career high per triple tentate di media, 5 a gara (col 34%): il precente massimo erano i 2.5 di media nel 2014-15 con Reggio (29%).

Inevitabilmente qualche rimpianto c'è: "Non parlo tanto dei playoff con Milano, lì abbiamo davvero raschiato il fondo del barile con le energie, ma penso alla finale di coppa, e magari al fatto che al completo avremmo potuto salire qualche altra posizione prima". La chiosa del Cincia riguarda il futuro, da decidere senza particolare fretta: "Dobbiamo prenderci qualche giorno per riposare e tirare il fiato, prima di ragionare sul futuro. Io ho una clausola di uscita nel contratto, cosa succederà non lo so, valuteremo con calma senza fretta, non si sanno ancora tante cose: chi sarà l'allenatore, che coppa faremo, se potremo giocare a Reggio. Non c'è fretta".

