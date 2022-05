UNAHOTELS Reggio Emilia - AX Armani Exchange Milano 59-89

Cala il sipario sulla stagione della Unahotels Reggio Emilia, prosegue quella dell'AX Armani Exchange Milano che vince agevolente 89-59 alla Unipol Arena in gara 3, chiude 3-0 la serie dei quarti di finale e vola in semifinale dove tra una settimana sfiderà la vincente tra Brescia e Sassari, al momento sull'1-1. La formazione di Ettore Messina, arrivato a 72 successi ai playoff (eguagliato il primato di Simone Pianigiani), domina praticamente dal primo possesso, impone la propria fisictà sui due lati del campo e sostanzialmente archivia la pratica nel primo tempo (43-27). Alla fine il top scorer è Bentil con 16 punti seguito dai 13 di Hall, quello che ha spaccato il match nel primo periodo, dai 12 di Biligha, e dagli 11 di Shields e Rodriguez.

Per la Reggiana di Attilio Caja una serata da incubo, anche se l'approdo ai playoff è già un grande traguardo per il club: sotto 2-0, e con questo divario, i padroni di casa non hanno retto l'urto della difesa di Milano e hanno sparato a salve per tutto il match (37% da due, 7 su 31 da tre, 12 su 20 ai liberi). Alla fine i migliori sono Larson e Strautins con 12 punti, Baldi Rossi chiude a 10, Thompson ne mette 9, mentre Cinciarini chiude con 8 punti e 7 assist, uscendo fra gli applausi per un campionato oltre le aspettative, senza dimenticare la finale di FIBA Europe Cup persa contro i turchi del Bahcesehir Istanbul.

Reggio Emilia : Thompson 9, Hopkins 4, Baldi Rossi 10, Strautins 12, Crawford, Colombo, Soliani, Cinciarini 8, Johnson 4, Larson 12. All. Caja.

: Thompson 9, Hopkins 4, Baldi Rossi 10, Strautins 12, Crawford, Colombo, Soliani, Cinciarini 8, Johnson 4, Larson 12. All. Caja. Milano: Grant 6, Rodriguez 11, Erba, Ricci 5, Biligha 12, Hall 13, Baldasso 6, Shields 11, Alviti 2, Hines 4, Bentil 16, Datome 2. All. Messina.

