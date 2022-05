15 vittorie consecutive e oltre due mesi d'imbattibilità, la cavalcata della Virtus Segafredo Bologna in Serie A, perché il Banco di Sardegna Sassari compie un'autentica impresa grazie ai 69 punti realizzati nei due quarti centrali e allo show balistico di Eimantas Bendzius. Il lungo lituano firma 18 punti, con 5 triple, soltanto nel 3° quarto, peraltro dopo un 1° tempo quasi da spettatore non pagante, e spezza definitivamente in due questo recupero della 20ª giornata. Frenate anche dall'immane dispendio fisico e psicologico speso sul parquet di Valencia per centrare l'espulsione di Daniel Hackett per somma di falli antisportivo e tecnico, imbarcando definitivamente nell'ultimo quarto, tanto che Sassari riesce ad andare in tripla cifra (100 punti) con ancora ben 5' da giocare. Si ferma al PalaSerradimigni, dopoe oltre due mesi d'imbattibilità, la cavalcata dellain Serie A, perché ilcompie un'autenticagrazie airealizzati nei due quarti centrali e allo show balistico di. Il lungo lituano firma, con, soltanto, peraltro dopo un 1° tempo quasi da spettatore non pagante, e spezza definitivamente in due questo recupero della 20ª giornata. Frenate anche dall'immane dispendio fisico e psicologico speso sul parquet di Valencia per centrare la finale di EuroCup , le Vu-Nere restano in gara soltanto per 20', pagando poi dazio anche conper somma di falli antisportivo e tecnico, imbarcando definitivamente nell'ultimo quarto, tanto che Sassari riesce ad andare in(100 punti) con ancora

Poco cambia in termini di classifica per la squadra di coach Sergio Scariolo, dal momento che il 1° posto al termine della regular season era già certo matematicamente. Diverso invece il discorso per la formazione allenata da Piero Bucchi, che sale a quota 32 punti in classifica e aggancia, seppur con un turno ancora da giocare, la Bertram Yatch Tortona. I biancoblù hanno gli scontri diretti a sfavore col Derthona, eppure l'ultima giornata potrebbe rivelare sorprese nella corsa al 5° posto finale. Già certa della sesta piazza nella griglia Playoff, che significherebbe serie di quarti di finale contro la Germani Brescia, la Dinamo deve sperare nei k.o. contemporanei di Tortona (a Brindisi) e Venezia (contro Milano) per salire di un gradino la classifica.

Ad

Finale pazzesco a Sassari: Robinson stende l'Olimpia Milano

EuroCup Sergio Scariolo: "Siamo soddisfatti, ma il lavoro non è finito" 04/05/2022 A 21:18

La partita

Inizio sprint dei padroni di casa che, pur non trovando continuità da oltre l’arco dei 6.75 (1/7 nel 1° quarto), riescono comunque a realizzare un 8-0 con le giocate di un ispirato Robinson. Le Vu-Nere però non si disuniscono e, sistemato qualcosa in attacco, replicano con un contro-parziale (0-8) in cui Toko Shengelia è assoluto protagonista. Il volto del 1° periodo cambia però con la girandola di cambi decisa da coach Scariolo, il quale pesca bene dalla panchina soprattutto con JaKarr Sampson. L’ex-NBA ricambia infatti il proprio coach con punti e rimbalzi pesanti, che consentono alla Segafredo di chiudere in vantaggio la frazione (17-18). Nel quarto successivo comincia però lo show balistico della Dinamo. Sassari riesce infatti a trovare una grande circolazione di palla, utile a liberare al meglio i tiratori e a generare – insieme al grande lavoro nel pitturato ospite di Ousmane Diop – un break importante fino al +13 (36-23) al 15’ di gioco. La squadra di coach Scariolo paga invece una sequenza incredibile di palle perse (12 nel 1° tempo, contro i 9 recuperi del Banco di Sardegna) e non riesce più a giocare in transizione, scivolando anche sul -15 (44-29). Nico Mannion prova a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco bianconero, ma neppure le sue sfuriate in penetrazione servono a spezzare il ritmo della squadra di coach Bucchi, che chiude così sul 47-35 la prima metà di partita.

Bendzius on fire: 18 punti e 5 triple nel 3° quarto contro la Virtus

La ripresa mostra in pieno le differenti poste in palio. La Dinamo sa di poter migliorare il proprio seed in ottica Playoff e mette sul parquet del PalaSerradimigni tutta l’intensità che serve a spaccare in due la partita. Tra le triple di Bendzius (18 punti nella frazione, con 5 triple), il 15-0 di break “suggellato” dall’espulsione di Hackett per somma di falli antisportivo e tecnico, i padroni di casa volano più volte sul +28 e poi sull’83-53 al 29’. La difesa a zona 3-2 approntata da coach Scariolo viene sistematicamente bucata da Sassari, che segna ben sette triple nel periodo e vanifica così lo show personale di Mannion, quest’ultimo autore di 8 punti in rapida successione. Sassari suggella una frazione da 39 punti realizzati con l’ennesima tripla di un Bendzius on-fire e chiude il 3° quarto sull’86-55, ipotecando sostanzialmente la vittoria. L'ultima frazione diventa così totalmente ininfluente, anche se Mannion - autore di 21 punti, nuovo career-high in Serie A - cerca di risvegliare i compagni e guidarli alla rimonta nei primissimi possessi del periodo. Coach Bucchi svuota la panchina e dà spazio anche a Emmanuele Pitirra, ma il giovanissimo classe 2004 non riesce a bagnare l'esordio nella massima serie con dei punti. Finisce così col PalaSerradimigni tutto in piedi e vestito a festa, per un grande successo della Dinamo.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna 108-73

Sassari : Pitirra, Bilan 15, Logan 13, Robinson 8, Kruslin 13, Gandini n.e., Devecchi, Treier 7, Burnell 11, Bendzius 23, Gentile 10, Diop 8. All. Bucchi.

: Pitirra, Bilan 15, Logan 13, Robinson 8, Kruslin 13, Gandini n.e., Devecchi, Treier 7, Burnell 11, Bendzius 23, Gentile 10, Diop 8. All. Bucchi. Bologna: Cordinier 3, Tessitori 5, Mannion 21, Pajola, Hervey 7, Ruzzier 2, Jaiteh 9, Ceron 4, Shengelia 8, Hackett 4, Sampson 10, Teodosic. All. Scariolo.

Highlights: Sassari-Virtus Bologna 108-73

* * *

Rivivi la sfida Sassari-Virtus Bologna in VOD (Contenuto premium)

Premium Basket Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna 02:01:21 Replica

Top 5, le migliori giocate della 29a: domina il tap-in rovesciato di Groselle

EuroCup Sbancata Valencia, la Virtus Bologna è in finale col Bursaspor 04/05/2022 A 20:38