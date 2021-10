forfait di Jeremy Chappell e Raphael Gaspardo, l'Happy Casa Brindisi bombarda letteralmente una Fortitudo Kigili Bologna comunque in crescita. 16/25 da 3 punti di squadra e ben 7 giocatori in doppia cifra per la formazione allenata da Frank Vitucci, che sale provvisoriamente a quota 6 punti in classifica, agganciando Riccardo Visconti decide allora che è il momento per salire in cattedra: prima concretizza un gioco da 4 punti, poi corona il parzialone (11-0) con cui i padroni di casa mettono le mani sul quarto e costringono la panchina ospite al timeout (15-7 al 5’). Robin Benzing, inarrestabile fin dal posticipo di domenica scorsa, ci mette tutto il suo talento individuale per bloccare il break avversario, ma Nick Perkins gli risponde a tono e Visconti conquista altri liberi per il primo vantaggio brindisino in doppia cifra (22-12). Leonardo Totè guida però la riscossa dell’Aquila, piazzando 8 punti in rapida successione – con l’aiuto di un Jabril Durham preciso come handler nel pick&roll – e scrivendo il 28-24 con un grande alley-oop. Più forte delle avversità e delle assenze. Nonostante i, l'Happy Casa Brindisi bombarda letteralmente una Fortitudo Kigili Bologna comunque in crescita.punti di squadra e ben 7 giocatori in doppia cifra per la formazione allenata da Frank Vitucci, che sale provvisoriamente a quota 6 punti in classifica, agganciando Milano Virtus Bologna in vetta. Polveri bagnate, per entrambe le squadre, a inizio gara. L’Happy Casa prova ad affidarsi alle sfuriate degli esterni in 1vs1, mentre la Effe cerca di più il gioco interno, ma senza tanta fortuna in più.decide allora che è il momento per salire in cattedra: prima concretizza un gioco da 4 punti, poi corona ilcon cui i padroni di casa mettono le mani sul quarto e costringono la panchina ospite al timeout (15-7 al 5’)., inarrestabile fin dal posticipo di domenica scorsa, ci mette tutto il suo talento individuale per bloccare il break avversario, magli risponde a tono e Visconti conquista altri liberi per il primo vantaggio brindisino in doppia cifra (22-12).guida però la riscossa dell’Aquila, piazzando– con l’aiuto di unnel pick&roll – e scrivendo ilcon un grande alley-oop.

Mattia Udom spariglia le carte in tavola, scrivendone 5 personali in fila e propiziando l’8-0 con cui Brindisi riprende il comando delle operazioni in avvio di 2° periodo (36-26). Lo show balistico della squadra allenata da Frank Vitucci non si arresta praticamente mai: la Stella del Sud infila 10 triple su 12 tentativi e scappa sul +14, anche perché la Effe litiga molto coi tiri liberi (1/7), prima della “doppietta” di un Pietro Aradori trasformatosi in go-to-guy ospite. È però ancora la coppia Benzing-Totè a tenere a impedire la fuga definitiva dei padroni di casa, per il 55-47 a metà gara. Brandon Ashley inaugura la ripresa con ottime giocate individuali, ma sono le doti da grande assistman di Durham a fare la differenza, specie nei giochi a due con Totè. I liberi continuano a rappresentare una tassa salatissima per la Effe (6/16 a cronometro fermo a metà 3° quarto), mentre Lucio Redivo non fa sconti dalla distanza per la bomba del nuovo +10 (70-60), dovendo poi però uscire per 4 falli a causa di un tecnico evitabilissimo.

I tiri liberi tornano a fare la differenza, stavolta in positivo per la formazione ospite: 12 tentativi nel 3° quarto, di cui 8 realizzati, che rappresentano ossigeno per la squadra di coach Martino. La Kigili tira benissimo su azione (27/49 combinato), ma non riesce a ricucire completamente lo svantaggio perché Josh Perkins e capitan Alessandro Zanelli fanno male in penetrazione e dalla distanza (79-72 al 30’). Lo stesso Zanelli dà spettacolo nelle battute iniziali degli ultimi 10’ di gioco, coronando un parziale di 10-0 con 8 punti personali per il nuovo career-high in Serie A (16) e il +15 brindisino (89-74). Bologna ha un sussulto d’orgoglio, trascinata da solito Aradori, ma il tempo le è nemico imbattibile. Lo 0-7 serve solo per dare un senso ai 3’ finali, con Zanelli a sugellare una grande prova individuale col canestro che chiude la contesa (98-85). 10° k.o. consecutivo in trasferta - ovviamente in Serie A - per la Fortitudo, squadra apparsa comunque in ripresa rispetto all'esordio di stagione e capace di lottare per 35' alla pari su un parquet ostico, quale quello del PalaPentassuglia. Ottimo esordio per Durham, autore alla fine di 13 punti e 8 assist e costantemente spina nel fianco della difesa di casa.

Happy Casa Brindisi - Fortitudo Kigili Bologna 105-93

: Carter n.e., Adrian 15, J. Perkins 17, Zanelli 18, De Donno n.e., Visconti 12, Ulaneo, Redivo 13, Clark 2, Guido n.e., Udom 11, N. Perkins 17. All. Vitucci. Bologna: Ashley 14, Gudmundsson 3, Aradori 18, Durham 13, Pavani n.e., Procida n.e., Benzing 23, Richardson 4, Baldasso 2, Totè 16. All. Martino.

