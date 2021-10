Il martedì mattina della Carpegna Prosciutto Pesaro è scosso da una notizia che non era assolutamente nell'aria. Aza Petrovic ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, comunicando la scelta in una conferenza stampa indetta e tenutasi alla Vitrifrigo Arena: "Dopo le ultime due partite, il primo a doversi guardare allo specchio è il coach. Quello che ho visto non mi è piaciuto affatto, ieri ho parlato con Ario (Costa, ndr) e ho deciso di interrompere il mio rapporto con la VL dato che sono il principale responsabile". Attualmente la VL occupa l'ultima posizione in classifica, con un record di 1-3, e viene da due k.o. consecutivi, rimediati contro Fortitudo Kigili Bologna e Bertram Derthona Basket Tortona. Sabato prossimo, alle ore 20:30, la squadra biancorossa sarà di scena al Taliercio, per affrontare l'Umana Reyer Venezia, ma dovrà intanto cercare un nuovo head coach per tentare di raddrizzare una stagione iniziata con molte difficoltà.

Già a metà settembre Petrovic aveva lanciato un "grido d'allarme" per il fatto che, in alcuni ruoli, mancasse qualità. Già allora, l'allenatore croato si era assunto tutte le responsabilità di aver voluto costruire un roster simile: "Abbiamo giocato contro Brindisi, Venezia e Virtus Bologna. In alcune posizioni siamo scarsi in termini di qualità, per questo subiamo tanto. Non nascondo l'errore, che è tutto mio. Vedremo se sarà possibile sistemare, per evitare di soffrire così tanto". A distanza di un mese - e nonostante l'innesto di Tyler Larson al posto di Caio Pacheco - le cose non sembrano però essere andate nella direzione sperata e così il tecnico, anche della Nazionale brasiliana, ha optato per le dimissioni.

