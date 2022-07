Un'altra stagione in campo prima del passaggio dietro la scrivania. La "neverending story" tra David Moss e la Germani Brescia proseguirà anche nella stagione successiva, l'ottava consecutiva da quando l'ex-Siena e Milano è approdato in biancoblù, nel marzo 2016. Moss, che festeggerà il suo 39esimo compleanno il 9 settembre, fungerà da "straniero di Coppa" e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Giornale di Brescia, sta valutando la possibilità di entrare nel quadro dirigenziale della società al termine del prossimo campionato.

"Sono contentissimo di fare ancora parte del progetto della Germani Brescia - il commento del giocatore, fresco di rinnovo -. Per me è un onore aver firmato un altro contratto, così come disputare un'altra stagione con Alessandro Magro e Marco De Benedetto. A questo punto della mia carriera è una sfida avvincente poter dimostrare di avere ancora la capacità di giocare a questo livello. Dopo sette anni vissuti intensamente, sarà bellissimo continuare a giocare di fronte ai tifosi di Brescia, in una città che mi ha dato e continuerà a darmi tanto".

