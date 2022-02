La Fortitudo Kigili Bologna perde un altro pezzo. Come vociferato negli ultimi giorni, Geoffrey Groselle saluta la squadra di coach Antimo Martino e torna in Germania, per chiudere la stagione con Wurzburg. Il centro statunitense lascia dopo 12 gare di campionato, chiuse a 7.3 punti e 4.4 rimbalzi di media.

5-14 e in striscia negativa aperta da quattro gare consecutive, tornerà sul mercato durante la lunga pausa per le Final Eight di Coppa Italia e per gli impegni delle Nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Si andrà alla ricerca di un big-man più versatile e atletico, che possa miscelarsi in maniera migliore con le caratteristiche di Robin Benzing e Leonardo Totè.

