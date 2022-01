-15 di fine primo periodo lascia basiti. Milano è inchiodata a 4 punti, con 2/15 dal campo e 5 palle perse, nella sua peggior partenza della stagione (e non solo). Su sponda opposta, Tortona gioca un basket di qualità, attaccando bene l'area con la coppia Daum-Cain e colpendo con le folate di JP Macura. Per qualche istante si profila uno scenario già visto qualche settimana fa, MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Ildi fine primo periodo lascia basiti. Milano è inchiodata a 4 punti, con 2/15 dal campo e 5 palle perse, nella sua peggior partenza della stagione (e non solo). Su sponda opposta, Tortona gioca un basket di qualità, attaccando bene l'area con la coppia Daum-Cain e colpendo con le folate di JP Macura. Per qualche istante si profila uno scenario già visto qualche settimana fa, quando la neopromossa Bertram sgambettò, contro tanti pronostici, la Virtus Bologna . Invece, il secondo periodo ristabilisce i reali valori in campo.

Spinta dalla potenza di Ben Bentil (doppia-doppia da 18 punti e 13 rimbalzi, entrambi season-high) e dall'estro di Jerian Grant (13 punti, 6 rimbalzi, 2 assist), l'Olimpia ritrova fluidità offensiva dopo la lunga siccità iniziale. E, in difesa, torna a stringere le maglie come di consueto. Tortona spreca, si innervosisce e perde fiducia. L'attacco frena, i ferri cominciano a suonare in maniera potente (8/31 dall'arco a fine gara), e la difesa a scoprire eccessivamente il verniciato. L'Olimpia balza in testa con una tripla di Hall a fil di sirena che corona un parziale di 28-12 per il +1 (32-31) dell'intervallo lungo. Per la Bertram è una mazzata psicologica tremenda. Per Milano linfa vitale da conservare nella ripresa. Perché, al rientro in campo, l'Olimpia non si guarderà più indietro.

Milano prende possesso fisico della partita. La difesa stringe anche senza l'assetto con il triplo lungo tentato in avvio da coach Messina. E la lotta in vernice ha un solo padrone. L'Olimpia domina 53-30, procurandosi 15 extra-possessi a rimbalzo d'attacco. E, nonostante e percentuali dal campo poco brillanti (52% da due e 29% da tre alla fine), è tutta manna per corroborare un sistema offensivo in calo Lentamente,. La difesa stringe anche senza l'assetto con il triplo lungo tentato in avvio da coach Messina. E la lotta in vernice ha un solo padrone. L'Olimpia domina, procurandosi. E, nonostante e percentuali dal campo poco brillanti (52% da due e 29% da tre alla fine), è tutta manna per corroborare un sistema offensivo in calo dopo il grande exploit del recupero infrasettimanale contro la Virtus

Nik Melli, cercato e trovato bene in avvicinamento a canestro (10 punti, 9 rimbalzi), si prosegue con Devon Hall (14), in versione creativa dalla panchina, e si chiude con Sergio Rodriguez (11+4 assist), esploso nel finale dopo una prima parte di gara molto complessa. Più oscuro, invece, il debutto di Trey Kell in maglia biancorossa: fermo da tre settimane, l'ex-varesino mostra ruggine e difficoltà di inserimento nel sistema, com'era anche prevedibile che fosse. Bentil continua a colpire scoprendosi anche cecchino dagli angoli, Grant si mantiene sui livelli eccellenti già visti contro Bologna, segno di una grande serenità mentale acquisita dalle rotazioni più corte per i problemi di infortuni e covid che limitano le scelte di Messina, e anche il resto del gruppo inizia a produrre. Si parte con, cercato e trovato bene in avvicinamento a canestro (10 punti, 9 rimbalzi), si prosegue con(14), in versione creativa dalla panchina, e si chiude con(11+4 assist), esploso nel finale dopo una prima parte di gara molto complessa. Più oscuro, invece,in maglia biancorossa: fermo da tre settimane, l'ex-varesino mostra ruggine e difficoltà di inserimento nel sistema, com'era anche prevedibile che fosse.

JP Macura si inventa un circus-shot con piroetta

13-1, Tortona scivola a 7-7 e perde l'occasione per blindare già oggi un posto alle Final Eight di Coppa Italia, da cercare ora nell'impegno casalingo di sabato prossimo contro Cremona (ore 19.00, JP Macura (16) e Chris Wright (18) non bastano per sostenere una squadra spuntata in attacco. Senza Jalen Cannon (ancora out per covid), la panchina e i comprimari producono pochissimo: Ariel Filloy e Jamarr Sanders si impantanano su un desolante 2/20 complessivo dal campo. Mentre Milano rafforza la leadership in classifica portando il record a, Tortona scivola ae perde l'occasione per blindare già oggi un posto alle Final Eight di Coppa Italia, da cercare ora nell'impegno casalingo di sabato prossimo contro Cremona (ore 19.00, LIVE-Streaming su Discovery+ ). L'inizio brillante sfuma in tre periodi successivi estremamente sofferti, dominati dalla difesa e dalla fisicità avversaria. Gli squilli iniziali di Tyler Cain e Mike Daum (8 punti a testa) non hanno continuità e, sul lungo periodo, anche le vampate di(16) e(18) non bastano per sostenere una squadra spuntata in attacco. Senza Jalen Cannon (ancora out per covid), la panchina e i comprimari producono pochissimo: Ariel Filloy e Jamarr Sanders si impantanano su un desolantecomplessivo dal campo.

AX Armani Exchange Milano - Bertram Derthona Tortona 72-60

Milano : Rodriguez 11, Grant 13, Melli 10, Bentil 18, Hines 4; Hall 14, Kell 2, Ricci, Biligha, Alviti. N.e.: Leoni, Baldasso. All.: Messina.

: Rodriguez 11, Grant 13, Melli 10, Bentil 18, Hines 4; Hall 14, Kell 2, Ricci, Biligha, Alviti. N.e.: Leoni, Baldasso. All.: Messina. Tortona: Wright 18, Macura 16, Sanders 1, Daum 8, Cain 8; Filloy 5, Mortellaro, Tavernelli, Mascolo 1, Severini 3. N.e.: Rota, Bellinaso. All.: Ramondino.

