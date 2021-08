Paul Eboua. L'ex-Pesaro è l'ultimo tassello inserito nella parete del roster a disposizione di coach Alessandro Magro, il quale avrà a disposizione una squadra completa e versatile. Eboua è stato impegnato nella Summer League di Las Vegas disputata con la casacca dei Milwaukee Bucks e soterrà le visite mediche tra domani e mercoledì. "La firma di Paul Eboua rappresenta il coronamento di un mercato che ci ha visti pazientare e colpire quando ritenevamo che gli obiettivi fossero quelli giusti – spiega Marco De Benedetto, responsabile scouting -Paul ha sempre mostrato di avere l’etica personale come primo riferimento personale e, anche per questo, riteniamo che si incastri bene nel nostro progetto, considerando un punto d’onore il fatto che abbia accettato il nostro corteggiamento". La Germani Brescia chiude il proprio mercato firmando. L'ex-Pesaro è l'ultimo tassello inserito nella parete del roster a disposizione di, il quale avrà a disposizione una squadra completa e versatile. Eboua è stato impegnato nelladisputata con la casacca deie soterrà le visite mediche tra domani e mercoledì. "– spiega Marco De Benedetto, responsabile scouting -".

Eboua rimane così nella LBA, dopo lo spicchio della scorsa stagione con Pesaro e chiuso a 5.2 punti di media. Atleta devastante e versatile, il classe 2000 è in cerca della definitiva consacrazione per puntare poi al mondo NBA. Nel 2020 si è dichiarato eleggibile al Draft NBA, finendo poi in G-League coi Island Nets, squadra affiliata ai Brooklyn Nets (2.9 punti e 2.7 rimbalzi di media in 10 presenze nella lega di sviluppo a stelle e strisce). Quella di Brescia sarà la seconda maglia vestita in Serie A, campionato in cui vanta career-highs molto interessanti: 20 punti (nel match con Trieste il 5 gennaio 2020), 12 rimbalzi (contro Sassari, 14 giorni dopo) e 27 di valutazione, accumulata sempre nel match contro l'allora Allianz Pallacanestro Trieste.

