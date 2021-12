Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari 102-100 OT

Serve un overtime alla Virtus Segafredo Bologna per battere la mai doma Dinamo Sassari del coach bolognese Piero Bucchi (formatosi proprio nelle V-nere come allenatore, partendo dal settore giovanile). Finisce 102-100 alla Segafredo Arena di Bologna, con i padroni di casa che si aggiudicano così una sfida rimasta in equilibrio per quasi tutta la sua durata.

Il match si apre subito con un infortunio a Kevin Hervey per la Virtus Bologna, col giocatore americano che esce zoppicante dal campo (seguiranno accertamenti medici). Dopo un inizio punto a punto, è Sassari a mettere la testa avanti con Bendzius (9-11) e trovando poi un mini-break di vantaggio con la tripla di Robinson (11-15). Sassaresi che ritoccano il massimo vantaggio a +5 (13-18), ma nella Virtus si scaldano i campioni Weems e Belinelli che pareggiano i conti chiudendo il primo quarto in perfetta parità sul 27-27.

Nel secondo quarto sono i bolognesi a trovare un piccolo break in apertura di 4-0 (31-27), con la Dinamo che ritorna avanti poco dopo (33-34). E’ ancora Weems (19 punti per l’americano) a guidare l’avanzata bianconera, consentendo alla squadra di coach Scariolo di volare a +7 (41-34). In un amen, però, la Dinamo pareggia e ribalta il punteggio con Robinson (21 punti per il giocatore classe 1989) portandosi sopra di tre lunghezze (42-45). Due triple di Chessa (9 punti a referto per lui) e Cordinier fissano il punteggio sul 46-48 in favore dei sardi.

Nel terzo quarto la squadra di Piero Bucchi prova la fuga, arrivando subito sul +7 (53-60). La Virtus Bologna cerca di reagire mantenendosi a contatto, senza però riuscire ad avvicinarsi più di tanto finché non sale in cattedra Marco Belinelli: la guardia di San Giovanni in Persiceto trova i punti con cui pareggiare ancora una volta, chiudendo la terza frazione sul 68-68.

Nell’ultimo quarto le due squadre non arretrano di un centimetro, combattendo punto a punto senza che nessuna riesca a prendere il largo nel punteggio. Solo a quattro minuti dalla sirena finale la Virtus riesce ad andare a +4 (85-81), ma la Dinamo non muore mai e pareggia: 89-89 dopo 40′! Il copione non cambia nel primo tempo supplementare, risolto da una giocata di Milos Teodosic (15 punti per il serbo) ad un minuto dalla sirena con cui i bolognesi si aggiudicano questa sfida. A Sassari non sono bastati i 25 punti di Bendzius, i 21 di Robinson e i 17 di Logan.

Virtus Bologna: Tessitori 8, Belinelli 16, Pajola 7, Alibegovic 11, Hervey, Ruzzier 6, Jaiteh 15, Alexander, Ceron, Weems 19, Teodosic 15, Cordinier 5.

