Paolo Banchero non sarà l'unico italiano al prossimo Draft NBA 2022 del 23 giugno. Se il talento di Seattle ma con origini italiane visto quest'anno a Duke sarà tra i primi 3-4 giocatori chiamati, ci sono grosse probabilità che durante il secondo giro vengano nominati anche Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Infatti i due azzurri che abbiamo e stiamo ammirando quest'anno nel campionato di Serie A con Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna rispettivamente, si sono dichiarati ufficialmente per il Draft, come annunciato anche dalla loro agenzia.

Mock Draft del sito ESPN, rilasciato in occasione della Spagnolo era dato alla 53 e Procida subito dopo, alla 54, di fatto a fine secondo giro. Vedremo se riusciranno a risalire qualche posizione ma molto dipenderà come andranno i provini pre Draft e i colloqui con le franchigie, anche se è molto probabile che, chiunque scelga i due azzurri, li lascerà in Europa almeno per un altro anno a giocare e ad accumulare esperienza. Nell'ultimodel sito, rilasciato in occasione della Final Four NCAA , quindi circa due settimane fa,era dato allasubito dopo, alla, di fatto a fine secondo giro. Vedremo se riusciranno a risalire qualche posizione ma molto dipenderà come andranno i provini pre Draft e i colloqui con le franchigie, anche se è molto probabile che, chiunque scelga i due azzurri, li lascerà inalmeno per un altro anno a giocare e ad accumulare esperienza.

Spagnolo, brindisino classe 2003, cresciuto nella Stella Azzurra Roma, quest'anno è alla Vanoli Cremona, in prestito dal Real Madrid. Al netto della giovane età, ha mostrato carisma, maturità e ledership, un gioco solido e sprazzi di talento davvero cristallino: play-guardia dal buon fisico abbinato ad un atletismo discreto, ha viaggiato a 12.2 punti, 3.5 rimbalzi e 2.6 assist di media in campionato.

Procida, esterno del 2002 nato a Como e cresciuto nel vivaio di Cantù con cui ha esordito in A nel 2019-20, in questa stagione è alla Fortitudo Kigili Bologna e sta viaggiando a 7.1 punti e 3.1 rimbalzi in poco più di 18 minuti di impiego a partita. Prospetto nei radar NBA già da un paio d'anni, ha enormi doti fisiche e atletiche, braccia lunghe, verticalità sopra la media e anche buoni fondamentali, seppur da affinare e migliorare. Procida è un cliente fisso degli highlights e delle top giocate grazie all'incredibile facilità con cui vola sopra il ferro per schiacciare.

Spagnolo e Procida al Draft NBA. Le loro migliori giocate

