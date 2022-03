Dopo D'Angelo Harrison a Brindisi , un altro grande giocatore fa ritorno in Italia e in Serie A. Il centro croatoha infatti deciso di rientrare in Sardegna e ha firmato ufficialmente fino a fine campionato con la, il club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Come per, ancheè diventato free agent dopo lo scoppio della guerra in Ucraina visto che l'ambizioso, il club per cui ha firmato nei mesi scorsi, ha deciso di concentrare sforzi e risorse a difesa del proprio paese dall'invasione della Russia.