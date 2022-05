Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Basket Tortona 60-72

Aggettivi esauriti per questa Tortona che al primo storico in Serie A conquista il pass per le semifinali playoff dove da venerdì 27 maggio sfiderà i campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna, già battuti in semifinale di Coppa Italia a Pesaro. La Bertram Yachts di Marco Ramondino vince anche gara 4 al Taliercio per 72-60 contro l'Umana Reyer Venezia e chiude 3-1 la serie, rimontando lo 0-1 iniziale: il Derthona è la quinta neopromossa nella storia ad arrivare in semifinale, l'ultima fu Reggio Emilia nel 1997-98, 24 anni fa. I piemontesi, testa di serie numero 4, vincono ancora una volta la lotta a rimbalzo, 44 a 28 (16 offensivi), e tirano meglio sia da due, 48 contro 39%, sia ai liberi, 13 su 15 contro 8 su 14, ma in generale comandano il match fin dall'inizio senza mai farsi superare: sugli scudi Macura, 14 punti, Sanders, 13, e Wright, 10 con 7 assist, ma è assolutamente un successo del gruppo e di coach Marco Ramondino, altro debuttante a questo livello. Arriva invece la prima sconfitta nei quarti di finale per Walter De Raffaele la cui Reyer è apparsa senza fuoco praticamente dalla palla a due: Theodore e Brooks, 12 e 10 punti, sono quelli più intraprendenti, Stone e Bramos chiudono a 9 mentre Tonut è un fantasma e si ferma a 5. Per gli orogranata un ko che ha il sapere di fine di un ciclo, oltre che di chiusura della stagione.

Ad

Cannon stoppa, poi Sanders inchioda per il +5 Tortona

Serie A Tortona-Venezia 2-1 nei quarti di finale: calendario, orari e dove vederla in TV 11/05/2022 A 21:44

Al Taliercio è "elimination game" per la Reyer Venezia che però approccia male la gara e si trova a -10, 14-4, dopo pochi minuti per i 7 punti filati di Macura e una bomba pazzesca di Sanders. La sveglia la dà Stone che segna dall'arco dopo 5 errori, poi colpisce anche capitan Bramos e alla prima pausa il tabellone dice 18-12 per Tortona. Nel secondo periodo Cerella e Brooks hanno un buon impatto e firmano il -3, Macura risponde con 5 punti filati per tenere davanti la Bertram Yachts, però Venezia non ci sta e trova un bel flash con Theodore che praticamente da solo riporta i suoi in parità sul 29-29. Si va a fiammate, il Derthona torna a +5 con un break tutto firmato da Cain, e infine è Tonut a segnare in jumper il suo primo canestro del match, quello che vale il 34-31 con cui si torna negli spogliatoi. Le due squadre tirano abbastanza male, ma come nelle prime tre gare la Bertram Yachts comanda a rimbalzo 23 a 15, 9 a 4 in attacco.

La ripresa vede Tortona iniziare forte, 5-0 con Sanders e Wright e nuovo +8, ribadito poi da Macura e da un gioco da tre punti di Daum, però Venezia ha il merito di non crollare, si rifà viva con Watt e Bramos, e poi Stone infila la bomba del -3 sul 43-46. Lì potrebbe arrivare la svolta ma non arriva, Cannon stoppa De Nicolao e dall'altra parte schiaccia Sanders, poi la guardia ex Trento insacca tre liberi e Severini infila una tripla pesantissima per il 54-46 al 30'. Nell'ultimo periodo il Derthona continua a banchettare a rimbalzo offensivo, Filloy e Wright fanno +11, poi l'ex di turno risponde a Brooks dall'arco e Cannon realizza con un gancetto il massimo vantaggio di +13 sul 64-51. Il colpo è pesante, la Reyer trova le ultime risorse con Brooks, Tonut e De Nicolao per l'ennesimo -8 sul 60-68, però Tortona non trema e chiude il discorso con due coppie di liberi del leader Chris Wright. Al suono della sirena è festa per i leoni piemontesi che posano per una foto ricordo sotto lo spicchio di Taliercio coi loro tifosi.

Venezia : Tonut 5, De Nicolao 5, Brooks 10, Theodore 12, Cerella 3, Stone 9, Bramos 9, Mazzola, Vitali ne, Watt 7, Echodas ne, Morgan ne. All. De Raffaele.

: Tonut 5, De Nicolao 5, Brooks 10, Theodore 12, Cerella 3, Stone 9, Bramos 9, Mazzola, Vitali ne, Watt 7, Echodas ne, Morgan ne. All. De Raffaele. Tortona: Wright 10, Cannon 8, Filloy 8, Severini 5, Sanders 13, Mortellaro ne, Tavernelli ne, Mascolo, Cattapan ne, Daum 7, Cain 7, Macura 14. All. Ramondino.

Highlights Gara 4: Venezia-Tortona 60-72

* * *

RIVIVI VENEZIA-TORTONA, GARA 4, IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona 01:58:07 Replica

Serie A Virtus, Milano e Tortona avanti, Sassari sul 2-1: il tabellone dei playoff 08/05/2022 A 20:54