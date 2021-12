Il caso John Egbunu, esploso durante gli allenamenti di mercoledì 22 dicembre, sfocia in un addio: secondo quanto riportato dalla Prealpina, la Openjobmetis Varese e il centro nigeriano-statunitense avrebbero trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto. La società è pronta a tornare sul mercato e avrebbe messo gli occhi su Martynas Echodas, ora in forza all'Umana Reyer Venezia.

Egbunu è stato protagonista di un diverbio accesissimo con un compagno di squadra nel corso della sessione di allenamento di mercoledì, un episodio che lo ha portato ad abbandonare il palazzetto e svuotare l'armadietto, dando così un messaggio chiaro alla società.

Nonostante quattro gare saltate per covid, Egbunu ha iniziato la stagione su alti livelli, confermandosi come uno dei centri più importanti del nostro campionato: agli 11.0 punti segnati in media a gara aggiunge anche 9.4 rimbalzi (3.3 offensivi), che lo inseriscono al secondo posto nella speciale categoria statistica alle spalle di Tyrique Jones (9.6), big-man della Carpegna Prosciutto Pesaro.

Sempre secondo la Prealpina, Egbunu avrebbe già trovato una nuova destinazione all'estero. Già in estate aveva tentato di giocarsi le sue carte partecipando alla Summer League di Las Vegas con i Minnesota Timberwolves, senza però riuscire a impressionare gli scout.

Egbunu devasta il ferro sull'assist di Gentile

