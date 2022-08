Il primo appuntamento della nuova stagione si consumerà una manciata di giorni dopo la conclusione degli Europei. La Supercoppa 2022 si giocherà al PalaLeonessa di Brescia tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, tornando al classico format della FinalFour dopo l'esperimento della fase a gironi delle ultime due edizioni.

A contendersi il primo trofeo della stagione saranno l'EA7 Emporio Armani (campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia), la Bertram Yachts Tortona (finalista di Coppa Italia e semifinalista in campionato), la Virtus Segafredo Bologna (finalista in campionato) e il Banco di Sardegna Sassari (semifinalista in campionato). E sarà subito remake della sfida che ha assegnato lo scorso scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, il primo di 18 potenziali incroci tra le due corazzate del basket italiano in tutte le competizioni.

Semifinali

Mercoledì 28 settembre 2022

ore 18.00 - Bertram Yachts Tortona-Banco di Sardegna Sassari

ore 20.45 - EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

Finale

Giovedì 29 settembre 2022, ore 20.45

