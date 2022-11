Le squadre di coach Ettore Messina vincono, in media, tre partite su quattro. I numeri parlano chiaro: l'attuale allenatore dell'EA7 Emporio Armani Milano ha raggiunto il traguardo dei 500 successi in carriera in Italia in sole 667 gare, per una percentuale stellare di vittorie pari al 75%.

milestone è stata raggiunta nella vittoria conquistata domenica 6 novembre Laè stata raggiunta nella vittoria conquistata domenica 6 novembre sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro in occasione della 6a giornata di LBA Serie A. Si tratta del quinto successo stagionale per l'Olimpia, a fronte di sette gare disputate (6 in campionato più la semifinale persa in Supercoppa).

Il dato delle 500 vittorie è calcolato sulle tre competizioni nazionali: 427 in campionato (349 in regular-season e 78 nei playoff), 56 in Coppa Italia e 17 in Supercoppa. La percentuale più elevata riguarda la Coppa Italia, dove coach Messina ha vinto l'82.4% delle gare disputate, mettendo in bacheca ben 9 trofei. Complessivamente, sono 16 i titoli conquistati nelle sue esperienze con Treviso, Virtus Bologna e Milano: alle 9 Coppe si aggiungono anche 5 scudetti e 2 edizioni della Supercoppa.

Competizione Vittorie Sconfitte % Serie A (reg. season) 349 107 76.5% Serie A (playoff) 78 39 66.7% Coppa Italia 56 12 82.4% Supercoppa 17 9 65.4% Totale 500 667 75.0%

Messina è anche l'allenatore più vincente nella storia dei playoff italiani. Ha tagliato il traguardo lo scorso anno, in occasione di gara-2 della serie di semifinali contro il Banco di Sardegna Sassari, superando Simone Pianigiani, suo predecessore all'Olimpia e artefice del lungo periodo di trionfi della Montepaschi Siena. Ora, con 78 successi, svetta in classifica davanti al già citato Pianigiani (72), Carlo Recalcati (66), Jasmin Repesa (60) e Dan Peterson (55).

