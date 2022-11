55 punti segnati e una difesa ferrea che soffoca Pesaro a soli 12 nel terzo. Milano reindossa il vestito buono, sbanca la Vitrifrigo Arena e cerca di tamponare con il campionato gli ultimi due ko contro le big spagnole in Eurolega. Un primo quarto asfittico, sulla triste falsariga della sconfitta contro il Real Madrid . Poi, due periodi centrali scintillanti, conche soffoca Pesaro a soli 12 nel terzo. Milano reindossa il vestito buono, sbanca la Vitrifrigo Arena e cerca di tamponare con il campionato gli ultimi due ko contro le big spagnole in Eurolega.

Coach Ettore Messina può finalmente rivedere un attacco efficace in fase realizzativa (12/24 da tre) nonostante le difficoltà persistenti nella costruzione della chimica di squadra (ben 21 palle perse). Ma arrivano risposte importanti dai giocatori maggiormente attenzionati in questo avvio di stagione. Deshaun Thomas aggredisce fisicamente la partita, trovando una serie di ottime giocate in avvicinamento a canestro (13 punti, 5/6 da due). E Brandon Davies, dopo un ennesimo inizio complesso per problemi di falli, si trasforma nell'uomo in più, decisivo nel quarto periodo, dove riesce a imporre fisicità e tecnica: chiuderà a quota 13 con una lunghissima serie positiva dalla lunetta (11/12).

Ad

Ma i veri game-changer sono Nicolò Melli, tornato a essere statuario su entrambi i lati del campo e grande attore nel break che spacca la partita alla metà del terzo periodo (11+9 rimbalzi) e, soprattutto, il rientrante Tommaso Baldasso. Le sue fucilate dall'arco (13 punti, 4/7 da tre) permettono all'Olimpia di oliare il motore dopo l'avvio asfittico e frustrano, nella ripresa, i tentativi di rimonta ospite. L'ex-Fortitudo ha spazio e responsabilità (16' complessivi), assorbendo minuti importanti in cabina di regia alla coppia Kevin Pangos-Naz Mitrou-Long, ancora in difficoltà nella costruzione di un vero gioco di squadra. Positivo, nel sottobosco, anche Johannes Voigtmann, protagonista sotto i tabelloni con 12 rimbalzi catturati, lì dove Milano ha enorme superiorità (45-24).

Serie A Spagnolo sale in cattedra e Trento vince in overtime a Verona UN' ORA FA

La VL gioca un ottimo primo tempo ma appassisce in un terzo quarto di basso livello tattico, stritolata dalla fisicità e dalla qualità del sistema difensivo biancorosso. Qualche vampata individuale e la difesa a zona 3-2 tiene viva la partita fino alla metà del quarto periodo, quando l'Olimpia piazza la sgasata decisiva a suon di triple e ricezioni profonde di Davies. Non servono i 14 punti a testa di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman e Vasilis Charalampopoulos, così come i 12 di Kwam Cheatham (4/8 da tre), letale nella prima metà di gara ma poi scomparso dopo l'intervallo lungo.

Carpegna Prosciutto Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano 71-85

Pesaro : Kravic 8, Abdur-Rahkman 14, Moretti 11, Charalampopoulos 14, Mazzola; Visconti 9, Gudmundsson 2, Totè 1, Cheatham 12. N.e.: Stazzonelli. All.: Repesa.

: Kravic 8, Abdur-Rahkman 14, Moretti 11, Charalampopoulos 14, Mazzola; Visconti 9, Gudmundsson 2, Totè 1, Cheatham 12. N.e.: Stazzonelli. All.: Repesa. Milano: Davies 13, Thomas 13, Pangos 9, Melli 11, Hall 5; Ricci 5, Biligha, Baldasso 13, Alviti, Mitrou-Long 3, Voigtmann 5, Datome 6. All.: Messina.

Serie A Matteo Spagnolo decolla e inchioda la gran schiacciata 2 ORE FA