L'avventura di Michele Ruzzier con la Virtus Bologna si chiude dopo una stagione e una manciata di partite. Il contratto in essere è stato risolto, e il playmaker azzurro potrà tornare nella sua città, Trieste, dove ha debuttato in LegaDue nell'ormai lontano 2011-12.

Ruzzier ha giocato soltanto due gare in campionato per un totale di 14 minuti , finendo sul fondo delle rotazioni di coach Sergio Scariolo. D'altronde, l'aumentata profondità del back-court, oggi forte di Milos Teodosic, Daniel Hackett, Iffe Lundberg, Alessandro Pajola e Nico Mannion, non avrebbe permesso soluzioni differenti.

"Grazie per il tuo contributo a vincere tre titoli (due Supercoppe e l'Eurocup, ndr) e a dare qualità al nostro gruppo umano, Micky! - il saluto affidato ai social da coach Scariolo -. Pur in una situazione di emergenza-italiani, era giusto mantenere la parola e permetterti di cogliere una bella opportunità personale e professionale: in bocca al lupo, ci mancherai!".

Awudu Abass, Trieste aggiunge un tassello importante per puntellare il perimetro e dare a coach Marco Legovich un'alternativa con maggior qualità ed esperienza del debuttante Stefano Bossi. Trieste è reduce Mentre la Virtus dovrà gestire il reparto italiani in attesa del rientro di, Trieste aggiunge un tassello importante per puntellare il perimetro e dare a coach Marco Legovich un'alternativa con maggior qualità ed esperienza del debuttante Stefano Bossi. Trieste è reduce dal ko esterno a Milano che ha interrotto la mini-striscia positiva di due vittorie consecutive ed è tornata al terzultimo posto , al margine della zona retrocessione.

