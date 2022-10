3° successo di fila nella 83-82 l'Happy Casa Brindisi ma non senza il brivido di un k.o. inatteso. L'Olimpia allunga nella prima metà di gara, sfruttando il gioco interno di DeShaun Thomas - autore di 17 punti, 9 solo nel 1° quarto - e le sfuriate di un Kevin Pangos in versione realizzatore (21 con 7/13 dal campo), ma nel 3° quarto subisce la rimonta della Stella del Sud, e rischia fino all'ultimo. L' EA7 Emporio Armani Milano di coach Ettore Messina conquista ilnella LBA Serie A 2022-23 , superandol'ma non senza il brivido di un k.o. inatteso. L'Olimpia allunga nella prima metà di gara, sfruttando il gioco interno di- autore di, 9 solo nel 1° quarto - e le sfuriate di unin versione realizzatore (21 con 7/13 dal campo), ma nel 3° quarto subisce la rimonta della, e rischia fino all'ultimo.

La formazione di coach Frank Vitucci compie infatti una grande rimonta nel 3° periodo, trascinata dai canestri della coppia formata da Jason Burnell (17) e Ky Bowman (17), sognando poi il colpaccio in trasferta con le invenzioni di Marcquise Reed. La guardia statunitense realizza due canestri pesantissimi nell'ultimo mezzo minuto, lasciando soltanto due secondi e un decimo sul cronometro per Milano. La rimessa dell'Olimpia non è di quelle inattese, ma la difesa biancoblù si perde Devon Hall e il giocatore biancorosso firma la tripla, da oltre sette metri di distanza, che fa esplodere la festa al Mediolanum Forum.

La partita

Le scorie del k.o., maturato in overtime, contro l'Alba Berlino non sono del tutto smaltite, ma l'approccio di Milano a questa sfida è decisamente buono. Mettendo in crisi la difesa ospite con tanto gioco nel pitturato e, contestualmente, chiudendo a doppia mandata la propria area, la squadra di coach Messina prova ad allungare fin dai primi possessi, chiudendo sul 27-21 la prima frazione di gioco. Brindisi si aggrappa invece al tiro pesante per compensare le difficoltà vicino a canestro, anche se Nick Pekins batte qualche colpo nel 2° quarto e tiene aperta la sfida più di quanto non possano far presagire i valori mostrati in campo. L'Olimpia sbaglia infatti qualche tripla aperta, riuscendo comunque ad allungare sul 46-37 a metà gara grazie al talento individuale di Hall e Pangos. Il playmaker canadese, nel 3° quarto, ingaggia un bellissimo duello a distanza con la coppia Bowman-Burnell, eppure la frazione di gioco volge a completo favore della squadra ospite. La Stella del Sud riesce infatti a rimontare dopo essere scivolata anche a -10 (60-50) e chiude in ritardo di sole tre lunghezze solo perché Shavon Shields mostra, a intermittenza, lampi di talento.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi 83-82

Milano : Davies 9, Thomas 17, Pangos 21, Miccoli n.e., Tonut 2, Melli 2, Ricci 1, Biligha 6, Hall 11, Shields 7, Alviti, Voigtmann 7. All . Messina.

: Davies 9, Thomas 17, Pangos 21, Miccoli n.e., Tonut 2, Melli 2, Ricci 1, Biligha 6, Hall 11, Shields 7, Alviti, Voigtmann 7. . Messina. Brindisi: Etou 9, Burnell 17, Reed 16, Bowman 17, De Donno n.e., Mascolo 5, Bocevski n.e., Mezzanotte 4, Riismaa, Bayehe 2, Perkins 12. All. Vitucci.

* * *

