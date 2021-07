La Slovenia vola ai Giochi di Tokyo presa per mano da un clamoroso Luka Doncic! La stella dei Dallas Mavericks, con una tripla doppia irreale da 31 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, guida la sua nazionale al successo per 96-85 contro la Lituania nel Torneo Preolimpico di Kaunas e firma un autentico capolavoro, dopo quanto aveva fatto nel 2017 conquistando l'Europeo ad Istanbul col gruppo guidato dai fratelli Goran e Zoran Dragic. Una gioia enorme per la Slovenia, una delusione cocente invece per la Lituania, sconfitta davanti al proprio pubblico come accadde all'Italia nel 2016 a Torino: non è bastato il tutto esaurito della Zalgirio Arena, per la prima volta i baltici da quando sono indipendenti non andranno ai Giochi.

Per la Slovenia del basket sarà la prima avventura della propria storia alle Olimpiadi e a Tokyo sarà in un terribile girone C con il Giappone paese ospitante, la Spagna campione del mondo 2019 e l'Argentina, vice campione del mondo sempre 2019 in Cina!

Tornando a Luka Doncic, la sua gara è stata maiuscola: dopo aver sfiorato la tripla doppia già in semifinale contro il Venezuela (23+9+13 in 30'), il fenomeno dei Dallas Mavericks era già a 21 con 6 rimbalzi e 5 assist all'intervallo, poi nella ripresa ha cambiato marcia mandando al tappeto la Lituania e chiudendo a 31+11+13, la seconda tripla doppia in carriera fuori dall'NBA (la prima in maglia Real Madrid). Oltre a Luka, la Slovenia ha anche 18 punti da Cankar, 16 dal veterano Blazic, e 13 da Mike Tobey, il centro naturalizzato in forza a Valencia.

Per la Lituania ci sono 14 punti a testa di Valanciunas, Butkevicius e dell'ex milanese Kalnietis, chiude a 11 il sassarese Bendzius mentre Domas Sabonis delude e si ferma a 9 punti.

