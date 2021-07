Tornano alla vittoria gli Stati Uniti in quel di Las Vegas. Dopo le due sconfitte con Australia e Nigeria, Gregg Popovich è riuscito a vedere finalmente progressi da parte del suo roster (ancora privo, va detto, di tre uomini alle NBA Finals) con la vittoria sull’Argentina per 108-80.

Oltre ai soliti Bradley Beal e Kevin Durant, autori di 15 punti ciascuno, la buona notizia arriva da Zach LaVine, che debutta in quintetto base e ringrazia firmando 13 punti. Proprio Beal indirizza la gara fin da subito, con un 15-4 iniziale che non lascia particolare spazio all’inventiva; a fine primo quarto è 33-19. Il momento migliore dell’Argentina arriva subito dopo, con il trio Deck-Vildoza-Laprovittola importante per tornare a -7 (37-30), ma Durant sale in cattedra e usa la voce del padrone della festa per il 58-42. L’Argentina non può affidarsi neppure all’eterno Scola per fermare la fuga degli avversari, che giocano una seconda metà di gara in relativa scioltezza.

Per quanto riguarda invece l’altro confronto di Las Vegas, quello tra le due protagoniste del girone dell’Italia, l’Australia mette un sonoro punto esclamativo sulle proprie ambizioni giapponesi battendo la Nigeria con un rumorosissimo 108-69. Ben sei gli uomini in doppia cifra per i Boomers, con Chris Goulding a quota 21 (particolare da sottolineare: 7/7 da tre punti) e Duop Reath a 17. La Nigeria, oltre a non avere le percentuali da tre che l’hanno caratterizzata contro Team USA, ha solo 10 punti da Josh Okogie e Obi Emegano, con tutti gli altri in singola cifra.

Le ultime due partite della formazione americana si disputeranno quando nella Sin City sarà venerdì 16 di nuovo contro l’Australia e, infine, domenica 18 contro la Spagna. Nel frattempo è arrivata anche la squadra femminile, con tutte le sue celebrate star della WNBA.

