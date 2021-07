Da Barcellona 1992, anno in cui scesero in campo alle Olimpiadi per la prima volta con una squadra composta da giocatori professionisti dando vita al leggendario Dream Team, gli Stati Uniti hanno disputato 57 partite amichevoli. Prima di questa notte ne avevano perse soltanto due (una con l'Italia...).

impronosticabile sconfitta per 90-87 contro la Nigeria, formazione africana inserita nel gruppo dell'Italia a Tokyo e in grado di schierare sette giocatori NBA, benché tutti di rotazione. Nove anni fa, il Team USA sotterrò la Nigeria sotto 83 punti di scarto alle Olimpiadi di Londra, segnando 43 punti in amichevole. Il divario tra gli States e il resto del mondo, basket africano compreso, sta diventando sempre più sottile. L'esordio del Team USA di coach Gregg Popovich si tramuta in una, formazione africana inserita nel gruppo dell'Italia a Tokyo e in grado di schierare, benché tutti di rotazione. Nove anni fa, il Team USA sotterrò la Nigeria sottoalle Olimpiadi di Londra, segnando la vittoria più grande della storia dei Giochi , mentre cinque anni fa arrivò un altro successo diin amichevole. Il divario tra gli States e il resto del mondo, basket africano compreso, sta diventando sempre più sottile.

A fare la differenza in favore della Nigeria, allenata da coach Mike Brown, assistente di Steve Kerr sulla panchina dei Golden State Warriors, sono le percentuali nel tiro dall'arco (20/42, pari al 47.6%), la difesa fisica e aggressiva e una chimica già molto più affinata rispetto a quella del Team USA, riunitosi soltanto pochi giorni fa per cominciare la preparazione olimpica. Gabe Vincent, esterno dei Miami Heat, chiude come MVP con 21 punti e 6/8 dalla distanza. Per gli States, inutili i 17 di Kevin Durant e i 15 di Jayson Tatum.

"In un certo senso sono quasi contento che sia arrivata questa sconfitta - il classico commento piccante di coach Gregg Popovich -. Imparare una bella lezione da questa partita potrebbe essere la cosa più importante per noi in vista dei Giochi".

TEAM USA-NIGERIA 87-90

: Durant 17, Tatum 15, Adebayo 11, Beal 2, Lillard 14, Grant 6, Green 10, LaVine 10, Love, Garland 2, Bey. N.e.: Jenkins, Johnson, Magette, Mathias, Reynolds. All.: Popovich. Nigeria: Nwamu 13, Okpala, Achiuwa 3, Vincent 21, Okogie 4, Agada 17, Okoye 3, Udoh 2, Metu 6, Emegano 2, Iroegbu 11, Moneke, Oni 6, Gbinije 2. N.e.:: Okafor. All.: Brown.

Il Dream Team e la vittoria più schiacciante della storia

