E’ stata la francese Justine Braisaz-Bouchet a prevalere nella prova dei quattro poligoni con un solo errore nella terza serie a precedere la connazionale Julia Simon (0+0+1+1) di 55.1 e la svedese Brorsson (0+0+1+1) di 1:37.2. Una grande prova anche sugli sci di Braisaz-Bouchet, che ha così saputo miscelare quanto richiesto: tiro e fondo. La tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022 prosegue ad Anterselva, ultimo palcoscenico prima di quel che sarà alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Da Ruhpolding (Germania) ad Anterselva la sostanza non manca, perché di “Classica Monumento” trattasi. Un weekend accompagnato dall’assenza del pubblico per il contesto pandemico e da alcune defezioni importanti legate sempre alla pandemia nel timore di contrarre il nemico invisibile poco prima della partenza per la Cina. Di scena quest’oggi la 15km individuale femminile.nella prova dei quattro poligoni con un solo errore nella terza serie(0+0+1+1) di 55.1(0+0+1+1) di 1:37.2. Una grande prova anche sugli sci di Braisaz-Bouchet, che ha così saputo miscelare quanto richiesto: tiro e fondo.

In casa Italia Dorothea Wierer può rammaricarsi per il quinto posto ottenuto. Nella sede che fu per lei trionfale a livello iridato, “Doro” è incappata in due errori nel terzo poligono e uno nell’ultimo che hanno fatto saltare per aria i suoi propositi di podio. E così il piazzamento a 1:58.8 ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Molto male Lisa Vittozzi che ha rimediato una prestazione negatissima nelle serie di tiro (5+3+2+2) a 13:10.8 (93° posto per lei). Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, da segnalare la 43ma posizione di Federica Sanfilippo (0+2+1+2) a 5:25.4, la 45ma di Samuela Comola (1+2+0+1) a 5:37.7 e la 68ma di Michela Carrara (2+2+1+0) a 7:34.6.

Nella top-10 troviamo l’americana Egan (0+1+0+1) a 1:55.9 davanti a Wierer, la ceca Davidova (0+0+12) a 2:34.8, che grazie a questo piazzamento vince la Coppa di specialità, la bielorussa Alimbekava (1+2+0+0) a 2:36.2, la norvegese Tandrevold (0+1+1+1) a 2:52.7, l’austriaca Hauser (2+1+0+0) a 2:54.4 e la russa Nigmatullina (0+1+1+0) a 2:58.9. Riscontri che valgono anche qualcosa in casa Italia: la qualificazione per la mass start in ottica olimpica di Wierer e la presenza di Vittozzi nella mass start di domenica ad Anterselva.

