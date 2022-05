"Ho deciso di fare un ancora un anno - ha dichiarato Dorothea Wierer, come riportato da fondoitalia.it - vedo se posso fare ancora qualche risultato buono, mi sento ancora abbastanza in forma. L'inizio, con la corsa di ieri dopo 45 giorni è stato traumatico (ride, ndr). Gli ultimi due anni sono stati tristi, senza pubblico e siamo stati anche costretti ad isolarci per evitare di prendere il covid. Speriamo che il prossimo anno si possa tornare a pieno regime. Anterselva 2026? Diciamo che gli ultimi due anni ho pensato tanto al futuro, sono sempre stata con la valigia in mano, più vai avanti e più pesa, sia per le aspettative dei risultati che per la pressione, in quanto tutti si aspettano qualcosa. In realtà l'allenamento in sé non sarebbe un problema. A questa età bisogna anche pensare di anno in anno. La preparazione? Inizieremo il 15 maggio in Toscana".

