chiude al settimo posto la staffetta odierna valida per la tappa di Coppa del Mondo a Kontiolahti, in Finlandia. Oggi era Vince la Norvegia davanti alla Svezia, terzo gradino del podio per la Francia, che beffa la Germania. L’Italia maschile del biathlon non riesce ad emulare le colleghe, a podio ieri, ea Kontiolahti, in Finlandia. Oggi era assente Dominik Windisch per la positività al Covid. Gli azzurri, subito attardati per il giro di penalità pagato da Thomas Bormolini, recuperano qualcosa con Lukas Hofer, poi Didier Bionaz e Tommaso Giacomel confermano la settima piazza., che beffa la Germania.

Christiansen decide ancora la staffetta maschile: rivivi il finale

Ad

La gara degli azzurri

Kontiolahti Christiansen decide ancora la staffetta maschile: rivivi il finale UN' ORA FA

Nella prima frazione Thomas Bormolini costringe l’Italia ad una gara in rimonta, pagando un giro di penalità in piedi dopo essere stato perfetto a terra: Lukas Hofer parte in undicesima posizione con 52″0 di ritardo dalla Germania, in testa con Erik Lesser. L’azzurro parte a tutta e riduce subito il gap. Arriva il poligono a terra ed Hofer è perfetto. Poi paga qualcosa nel secondo giro, usa una ricarica in piedi e la sua risalita si ferma in settima posizione, a 42″5 dalla Francia, passata a condurre grazie ad Emilien Jacquelin. Bionaz riesce a limitare i danni, poi al primo poligono utilizza solo una ricarica e recupera tanti secondi, mentre davanti si forma un gruppo di 5 Paesi in lotta per il successo. L’azzurro poi paga qualcosa sugli sci, usa due ricariche in piedi e chiude settimo con oltre un minuto di ritardo dalla vetta. A quel punto Tommaso Giacomel può soltanto lottare con la Svizzera per il sesto posto: il poligono a terra è favorevole all’azzurro, il quale però poi paga un giro di penalità in piedi e deve accontentarsi della settima piazza con un ritardo di 2’20″8 dalla testa.

La Norvegia vince la coppa di specialità

A vincere è la Norvegia, che distanzia i rivali all’ultimo poligono e poi taglia il traguardo in 1:12’06″1 precedendo di 10″6 la Svezia e di 12″4 la Francia, che lasciano giù dal podio la Germania, quarta a 13″4. Crolla nel finale l’Austria, quinta a 1’44″7, davanti agli azzurri anche la Svizzera, sesta a 1’56″8.

Latypov in tilt, come la Russia consegna l'oro alla Norvegia

Kontiolahti Windisch positivo al Covid: "Nulla in confronto ai problemi attuali" 3 ORE FA