Dorothea Wierer regala all'Italia Marte Roeiseland (Norvegia) e Elvira Oeberg (Svezia). Un bronzo, ottenuto soprattutto grazie a due poligoni perfetti, che risplende ancora di più perché non era questa la sua gara, ma l'inseguimento, che però si basa proprio sull'ordine di arrivo in questa sprint. Inattesa, quasi insperata, ma meritata e ancora più bella.regala all'Italia un bronzo magnifico nella sprint 7,5 km di biathlon a Pechino 2022: si tratta della prima medaglia individuale femminile italiana nella storia del biathlon alle Olimpiadi. Un terzo posto dietro alle due fenomenaliUn bronzo, ottenuto soprattutto grazie a due poligoni perfetti, che risplende ancora di più perché non era questa la sua gara, ma l'inseguimento, che però si basa proprio sull'ordine di arrivo in questa sprint.

"Mitragliatrice" Wierer: poligono perfetto in soli 22 secondi

Il record del successo in tutti i format

La Wierer era andata a podio con le due staffette miste sia a Sochi che a Pyeongchang, mentre non era iniziata bene questa avventura olimpica, proprio con una brutta prestazione nella mista. Ora è diventata anche la prima atleta nella storia del biathlon italiano ad aver vinto una medaglia in tre diverse edizioni dei Giochi. Per lei, tre volte campionessa mondiale a livello individuale e due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon, un altro record da aggiungere in bacheca. Basti pensare che è stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin. Due leggende di questo sport.

Obiettivo inseguimento: partirà in ottima posizione

Dorothea vanta 10 medaglie ai Mondiali, di cui tre d'oro e due delle quali ottenute proprio all'ultima edizione di Anterselva nel 2020 (una delle quali nell'inseguimento). Questo terzo posto nella sprint le consentirà di partire in ottima posizione nelle corsa alle medaglie anche nella gara a inseguimento (in programma domenica alle 10) e quindi le darà la possibilità di ottenere un altro podio. E di eguagliare quindi Dominik Windisch, unico biathleta in grado di salire due volte sul podio nella stessa Olimpiade. Nessuno, però, ci è mai riuscito due volte in gare individuali. Un ennesimo primato da inseguire la stella azzurra del biathlon.

