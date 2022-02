Proprio lei. Proprio all’ultimo poligono. Proprio quanto meno te lo aspetti. È Denise Herrmann la prima medaglia d’oro individuale alle olimpiadi invernali di Pechino 2022! Dopo le fiondate dei norvegesi nella staffetta mista di ieri, la tedescona (quasi 180cm di altezza) di Aue-Bad Schlema, quasi dal nulla (i risultati in coppa quest’anno non sono stati scintillanti), tira fuori una prestazione (quasi) perfetta e si prende il metallo più pregiato sui 15 km del percorso chiamato, appunto, individuale.

Herrmann è la sedicesima atleta nella storia olimpica a conquistare una medaglia in due sport diversi (Sci di fondo a Sochi 2014, Biathlon a Pechino 2022)

All’interno di una gara molto simile al ciapa-no, in cui almeno 10 atlete potevano salire sul podio, Herrmann si dimostra glaciale proprio durante l’ultimo poligono. Quello in piedi. Quello che in carriera le ha dato le più grandi delusioni. E forse è stato proprio questo, insieme alle condizioni della pista di Pechino (che è completamente nuova per tutte), a destabilizzare la concorrenza. Tolta Roeiseland, che partiva con il pettorale numero 1, la teutonica ha dettato il ritmo, obbligando le rivali a forzare e - in tutti a casi - a commettere errori pesanti.

L’unica in grado di tenere il passo è stata una meravigliosa Anais Chevalier, che con l’errore all’ultimo poligono si è giocata la medaglia d’oro, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzata la solita, infaticabile, ineluttabile, Marte Olsbu Roeiselad, alla seconda medaglia olimpica in due giorni (proprio come Chevalier). Appena giù dal podio ci siamo tolti il cappello dinnanzi a una clamorosa Vanessa Voigt (occhio alle tedesche nella staffetta femminile), capace di chiudere la gara in crescendo come nessun’altra, mentre al quinto e sesto posto due atlete che si mangeranno le mani a lungo: Dzinara Alimbekava e Marketa Davidova, entrambe con l’errore all’ultimo poligono.

Note dolenti: l’Italia

Le azzurre escono parecchio ridimensionate da questa 15km, sia nella precisione al poligono che nello spirito. Wierer, dopo un avvio tutto sommato convincente, sbaglia due volte nell’ultima tornata in piedi e chiude al 18° posto, Sanfilippo, con 5 errori totali, è quarantanovesima. Carrara, con i suoi tempi, arriva oltre i 7 minuti e Vittozzi, dopo una prestazione superlativa in staffetta, centra il big5 e saluta la gara dopo il primo poligono. Prestazione negativa.

